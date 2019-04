Vasco Rossi in concerto, le prime anticipazioni sulla scaletta del tour

Lignano Sabbiadoro, Milano e Cagliari: mentre i biglietti per le tre destinazioni del Vasco Non Stop Live 2019 continuano a vendere come il pane, i fan cominciano a farsi qualche domanda su quello che sarà effettivamente lo spettacolo, pronti a pregustarsi le prove generali già a partire dal prossimo 27 maggio.

La scaletta del Vasco Non Stop 2019

Sarà un evento live completamente rinnovato, diverso da quello del Modena Park e pronto a rivoluzionare le abitudini dal vivo del rocker di Zocca. A dare l’importante notizia è stato lo stesso Vasco Rossi attraverso i social: «Anticipazioni Esclusive Abusive Only 4 U!! Stiamo mettendo a punto la scaletta perfetta per il VASCONONSTOP2019! Sarà diversa da quella dell’anno scorso che ha riempito di gioia 450.000 persone. Oltre la metà delle canzoni saranno diverse con il recupero di alcune chicche del passato… remoto. Ve ne anticipo una: “Ti taglio la gola!” Sarà una nuova sfida a farvi volare via, volare via con me!». “Ti taglio la gola” non veniva eseguita live dal 1985. Il messaggio, arrivato già a gennaio, è stato poi seguito da una serie di piccole rivelazioni che ci hanno aiutato a raccogliere un piccolo compendio di canzoni che, di certo, faranno parte della scaletta del Vasco Non Stop Live 2019. Parlando poi con Repubblica, infatti, il Komandante ha ammesso di voler eseguire anche il brano “Portatemi Dio”, canzone eseguita dal vivo, l’ultima volta, nel 2005. Parlando poi con i giornalisti del Blasting News, Vasco ha ammesso di aver selezionato anche i brani “Gli spari sopra” e “Siamo solo noi”. Molto atteso sarà anche “La verità”, singolo del rocker uscito il 16 novembre 2018 che, probabilmente, farà parte della scaletta di questo nuovo evento.

Quanto al resto della scaletta, si tratta di un autentico mistero che verrà custodito con gelosia fino al giorno delle prove generali, previste per Lignano Sabbiadoro il 27 maggio 2019.

Vasco Non Stop Live 2019: le date

Ecco il calendario completo dell’evento dal vivo più atteso del 2019:

27 maggio 2019 - Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil

1-2 / 6-7 / 11-12 giugno - Milano, San Siro

18-19 giugno – Cagliari, Fiera

Come già menzionato, i biglietti per gli show sono disponibili su VivaTicket e tutte le rivendite autorizzate, ma molte delle date sono già in via di esaurimento. Dunque, per chi volesse prendere parte agli eventi dal vivo, è bene affrettarsi.

Mai nessuno prima di Vasco Rossi era riuscito a riempire per ben sei volte di fila lo stadio Meazza di Milano. Il Blasco segna così un record prima ancora di salire sul palco e supera se stesso, ovvero il precedente detentore dello stesso record che dominava il podio con ben quattro date sold out. Per questo Vasco Non Stop Live 2019, il rocker di Zocca farà inoltre il suo grande ritorno in Sardegna, dopo un’assenza di 9 anni che per i fan del posto era ormai diventata insostenibile.

Vasco Non Stop Live 2019: tutte le info

Insieme al Blasco sul palcoscenico ci saranno grandi musicisti e vecchi amici, con ogni probabilità gli stessi che hanno contribuito a creare la magia dell’estate 2018: Vince Pastano e Stef Burns (chitarre), Claudio “Gallo” Golinelli (basso), Matt Laug (batteria), Alberto Rocchetti (tastiere e pianoforte), Frank Nemola (tastiere).