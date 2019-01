Vasco Rossi: grandi sorprese nella scaletta del Vasco Non Stop 2019

Vasco Rossi cambia registro e annuncia una scaletta tutta rivisitata per il suo Vasco Non Stop 2019: tutte le info

Dopo il successo dell’anno scorso, Vasco Rossi cambia le carte in tavola e porta grandi novità ai progetti del suo Vasco Non Stop 2019. Una nuova scaletta, tante nuove sorprese e un annuncio tutto social: il Komandante vuole essere sicuro di portare ai suoi fan un’esperienza ancora più emozionate e più speciale, per raccontare i suoi oltre cinquant’anni di carriera.

Nuova scaletta per il Vasco Non Stop 2019

A dare la grandissima notizia è stato proprio Vasco Rossi, sfruttando la potenza di diffusione dei suoi social. Il rocker di Zocca ha pubblicato il seguente messaggio: «Anticipazioni Esclusive Abusive Only 4 U!! Stiamo mettendo a punto la scaletta perfetta per il VASCONONSTOP2019! Sarà diversa da quella dell’anno scorso che ha riempito di gioia 450.000 persone. Oltre la metà delle canzoni saranno diverse con il recupero di alcune chicche del passato… remoto. Ve ne anticipo una: “Ti taglio la gola!” Sarà una nuova sfida a farvi volare via, volare via con me!»

Il 2019 si accende dei colori di Vasco con otto appuntamenti in giro per l’Italia che, con il semplice annuncio, siglano già un nuovo record. Sei degli show saranno infatti ospitati dallo Stadio Meazza di Milano: mai nessuno prima di lui aveva mai sognato di riempire lo stadio per ben sei volte di fila nello stesso tour. Vasco batte il suo stesso record di quattro giornate, firmato pochi anni prima. Il rocker farà poi tappa anche in Sardegna dopo un’assenza di 9 anni: come già annunciato da lui stesso, non ci saranno altre date all’infuori di Milano e Cagliari.

Grande attesa, naturalmente, sarà rivolta al nuovo singolo “La verità”, uscito il 16 novembre 2018 assieme a un videoclip.

Ecco il calendario completo del Vasco Non Stop 2019:

1 giugno, Milano, stadio San Siro

2 giugno, Milano, stadio San Siro

6 giugno, Milano, stadio San Siro

7 giugno, Milano, stadio San Siro

11 giugno, Milano, stadio San Siro

12 giugno, Milano, stadio San Siro

18 giugno, Cagliari, Fiera

19 giugno, Cagliari, Fiera

Vasco Non Stop 2019: tutte le info

Saliranno sul palco col Blasco grandi musicisti e vecchi amici. Con ogni probabilità saranno gli stessi che hanno contribuito alla magia degli eventi live dell’estate 2018: Vince Pastano e Stef Burns (chitarre), Claudio “Gallo” Golinelli (basso), Matt Laug (batteria), Alberto Rocchetti (tastiere e pianoforte), Frank Nemola (tastiere). Vasco Rossi ha già dato ufficialmente il via ai lavori per i concerti che avranno luogo quest’anno, a partire dal primo giugno: «Dopo aver attraversato l’Italia da sud a nord l’estate scorsa, il VascoNonStop Live 2019 che arriverà a giugno, farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari. Escluse le Prove tecniche e generali, non sono previsti concerti in altre città. In Sardegna la vera sfida è quella di portarci l’intera gigantesca produzione da stadio, e non ci si immagina quanto sia complicato far viaggiare via terra e via mare e traghettare un 50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco!».

I biglietti per gli show sono già in vendita – e quasi sold out – su VivaTicket e tutte le rivendite autorizzate del caso, ma occorre affettarsi: rimangono ormai davvero pochi biglietti per poter godere dello spettacolo dal vivo di Vasco Rossi.