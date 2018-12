Vasco Rossi in concerto a Cagliari: tutte le info sui biglietti

Tutto pronto per i due appuntamenti a Cagliari del Vasco Non Stop Live 2019, fissati per il 18 e il 19 giugno 2019. La prevendita dei biglietti è cominciata già il 21 dicembre 2018 e inizia così la lotta per accaparrarsi il posto migliore e godersi il Blasco che, dopo 8 anni, fa finalmente ritorno in Sardegna con due imperdibili appuntamenti dal vivo.

Vasco Non Stop Live 2019 a Cagliari: info biglietti

La prevendita dei biglietti si è aperta il 20 dicembre per il Blasco Fan Club, e il 21 dicembre 2018 in esclusiva su Viva Ticket: come prevedibile le code per accedere all’opportunità d’acquisto sono già lunghe. I prezzi per l’acquisto di un biglietto sono i seguenti:

Pit Gold, prezzo intero da 72,45€

Posto unico, prezzo intero da 60,38 €

Gli importi elencati sono già comprensivi dell’addizionale di prevendita. La spedizione dei biglietti avrà invece inizio a partire dal 2 aprile 2019. Le operazioni di prevendita sono svolte secondo la ticketing policy dell’evento, atta a garantire tutte le tutele necessarie a evitare fenomeni di bagarinaggio.

Come arrivare alla Fiera di Cagliari per il Vasco Non Stop 2019

La Fiera di Cagliari si trova in viale Diaz, raggiungibile con 10 minuti a piedi dalla centrale Via Roma. L’area è collegata da una varietà di mezzi pubblici, servita dai bus del CTM dalle linee: Blu Notte, Linea PF, Linea P2Q, Linea Poetto Express. In Via Milano fermano anche Linea 5 e la 5 Zeus.

In prossimità della Fiera di Cagliari sarà inoltre accessibile un ampio parcheggio dedicato.

Vasco Non Stop: una scommessa vinta

Oltre ai due concerti di Cagliari Fiera, il tour 2019 di Vasco include anche una serie di appuntamenti imperdibili allo Stadio San Siro di Milano: 1 giugno, 2 giugno, 6 giugno, 7 giugno, 11 giugno e 12 giugno. Oltre 300 mila biglietti sono già stati venduti a pochissime ore dall’inizio delle prevendite, e il tutto esaurito è ormai dietro l’angolo di ognuna delle date. Chi volesse prendere parte ai concerti, dunque, deve affrettarsi. Vasco Rossi, ancora una volta, batte un record: è infatti il primo artista italiano a organizzare 6 date allo Stadio di San Siro riscuotendo un successo così straordinario. Il precedente record? Era suo, con 4 date organizzate nel medesimo stadio milanese e un bagno di folla che lo ha spinto a osare ancora di più.

Per riuscire nell’ambizioso progetto di portare in Sardegna, dopo 8 anni di assenza, la musica di Vasco, c’è voluta tanta organizzazione e uno spirito indomito. Stando a quanto annunciato dalla conferma ufficiale dell'evento sul sito del rocker di Zocca, ci vorranno 4 giorni di traghetto per raggiungere l’isola con i 50 bilici e le tonnellate di ferro del palco.