Vasco Rossi in concerto a San Siro: info e biglietti delle date di Milano

Vasco Rossi torna in concerto a Milano nello stadio di San Siro. Alcune date sono già sold out

Il rocker di Zocca ha deciso di tornare sul palco dopo un’estate intensa, che lo ha portato ad esibirsi nelle principali città italiane. Il Vasco NonStop Live 2019 si terrà a giugno e farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari, cioè due città che non non sono state toccate dall’ultima tournée del cantautore. Vasco ha già iniziato a prepararsi alla torunée insieme ai suoi collaboratori Pastano e Floriano Fini, con cui sta definendo la scaletta del tour per portare sul palco un qualcosa di perfetto.

Il concerto a San Siro

Sono sei le date che il Blasco ha voluto dedicare a Milano nel suo attesissimo ritorno sul palco. All’inizio erano stati annunciati solo quattro concerti, a cui si sono aggiunti successivamente altri due appuntamenti. Queste sono tutte le date milanesi in cui si terrà il concerto di Vasco nel 2019:

1 giugno

2 giugno

6 giugno

7 giugno

11 giugno

12 giugno

I biglietti

Le vendite per i concerti di Vasco a San Siro a Milano sono iniziate venerdì 9 novembre, mentre gli iscritti al Blasco Fan Club, che oggi conta oltre 30mila soci, hanno potuto procedere all’acquisto con ben 26 ore di anticipo, già l’8 novembre. Per quanto riguarda il costo, sono disponibili diverse opzioni in base al posto che si preferisce e ai servizi che si desidera avere durante il concerto. Questi sono i prezzi dei biglietti di Vasco 2019 a Milano:

254,10 €, Vip Pack, 1° Anello Rosso numerato (questa opzione include un ingresso riservato, una cena a buffet con open bar all’interno di una sala riservata dalle 18:30 alle 10:45 e un biglietto nel 1° Anello Rosso numerato)

96,60 €, Prato Gold

78,49 €, Prato

96,60 €, 1° Anello Rosso numerato

78,49 €, 2° Anello Rosso numerato

62,79 €, 1° Anello Verde e Blu numerato

55,55 €, 2° Anello Verde e Blu numerato

55,55 €, 3° Anello Rosso numerato

48,30 €, 3° Anello Verde e Blu non numerato

L’ingresso dei bambini fino a 3 anni è gratuito se non occupano posti a sedere, mentre il quantitativo per i biglietti destinati alle persone abili è stato regolarmente assegnato per ogni data del concerto. La spedizione dei biglietti acquistati online inizierà il 2 aprile 2019.

Sold out

A quasi un mese di distanza dalla messa in vendita dei biglietti, e come prevedibile, sono arrivati già i primi sold out. Sulla pagina di Vivaticket per Vasco 2019, non è più possibile acquistare biglietti per le date del 1°, del 2 e del 7 giugno, mentre sono ancora disponibili le seguenti date:

6 giugno (3 Anello Verde non numerato e 3 Anello Blu non numerato)

11 giugno (3 Anello Rosso numerato, 3 Anello Verde non numerato e 3 Anello Blu non numerato)

12 giugno (3 Anello Rosso numerato, 3 Anello Verde non numerato e 3 Anello Blu non numerato)

I concerti a Cagliari

Sul fatto che non siano previste altre tappe del Vasco NonStop Live 2019 non dovrebbero esserci dubbi, escludendo eventuali prove tecniche generali. Per quanto riguarda il concerto sardo, al momento si conoscono dolo le date e il luogo in cui si esibirà Vasco, ma si attende la prevendita degli biglietti che potrebbe partire già dalle prossime settimane. Il cantante torna in Sardegna dopo molti anni, dove si porterà dietro “l'intera gigantesca produzione da stadio” e un “50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco”. Questi sono i due appuntamenti di Vasco a Cagliari: