Vasco Rossi in concerto, tutte le date del tour 2019

Il 23 novembre è uscito l’ultimo singolo di Vasco Rossi, “La verità”, entrato dritto al numero uno delle canzoni più trasmesse in Italia. La dimensione ideale del rocker di Zocca è però sul palco e i fan non vedono l’ora di ascoltarlo dal vivo. Vasco ha annunciato dei concerti per il 2019 solo a Milano e a Cagliari, vediamo quali sono le date del Vasco Rossi Tour NonStopLive.

Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019

Dopo i concerti di giugno 2018, Vasco scalda i motori per il NonStopLive tour 2019, 6 date a Milano, allo Stadio San Siro, e 2 a Cagliari, presso la Fiera del capoluogo sardo. Per il Blasco è un gradito ritorno in Sardegna, visto che manca dal 2010, quando tenne un concerto proprio alla Fiera di Cagliari.

Purtroppo per i fan dislocati in altre regioni d’Italia, per il momento non ci sono altre date previste, è stato lo stesso rocker a confermarlo con un post sulla pagina ufficiale Facebook «NON ci saranno altre città, quindi tutti a Milano o a Cagliari!!» sono le parole che si leggono sui social. Poco male, perché il popolo di Vasco non si lascia intimidire dalle distanze e segue il suo “komandante” in tutta Italia. Ne è la prova Modena Park, il grande concerto tenuto il 1° luglio 2017 a Modena, che ha riunito oltre 200mila persone all’interno del Parco Enzo Ferrari.

La band che seguirà Vasco nel tour sarà molto probabilmente la stessa del tour 2018. Matt Laug alla batteria, Claudio “Gallo” Golinelli al basso, Alberto Rocchetti alle tastiere e pianoforte, Frank Nemola alle tastiere, programmazione, cori e fiati, Stef Burns e Vince Pastano alle chitarre e Beatrice Antolini alle percussioni, “synth“e cori.

Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019: le date

I biglietti per partecipare a uno dei concerti del Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019 sono in vendita sul sito Vivaticket e presso tutte le rivendite ufficiali. Ecco il calendario aggiornato:

1 giugno, Milano, San Siro

2 giugno, Milano, San Siro

6 giugno, Milano, San Siro

7 giugno, Milano, San Siro

11 giugno, Milano, San Siro

12 giugno, Milano, San Siro

18 giugno, Cagliari, Fiera

19 giugno, Cagliari, Fiera

Vasco NonStopLive Tour 2019: le info sui biglietti

A oggi sono stati venduti oltre 180mila biglietti, come succede ogni volta che il Blasco annuncia una serie di concerti. Per chi non l’avesse ancora acquistato (e il consiglio è quello di non aspettare troppo) ecco i prezzi dei biglietti per le date di San Siro (per Cagliari non sono state ancora diramate informazioni).

Vip Pack, 1° Anello Rosso numerato 254,10 euro (oltre al biglietto, questa opzione include un ingresso riservato e una cena a buffet con open bar all’interno di una sala riservata dalle 18:30 alle 10:45)

Prato Gold 96,60 euro

Prato 78,49 euro

1° Anello Rosso numerato 96,60 euro

2° Anello Rosso numerato 78,49 euro

1° Anello Verde e Blu numerato 62,79 euro

2° Anello Verde e Blu numerato 55,55 euro

3° Anello Rosso numerato 55,55 euro

3° Anello Verde e Blu non numerato 48,30 euro

Diversamente abili gratuito

I biglietti riporteranno il nominativo della persona che lo ha acquistato e non saranno accettati biglietti acquistati attraverso canali diversi da quelli ufficiali.