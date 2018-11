Vasco Rossi: le date dei concerti del “Vasco non stop live 2019” a San Siro

Lo scorso anno Vasco Rossi aveva promesso un never ending tour. E ora, dopo settimane di indiscrezioni, finalmente è arrivata la notizia che tutti aspettavano: l’ufficializzazione delle date della tournée negli stadi nell’estate del prossimo anno. Tournée che – cosa ormai nota da qualche giorno – farà tappa solo a Milano e a Cagliari. A San Siro, il Blasco calerà il poker, come già aveva fatto spesso in passato, mentre alla Fiera di Cagliari saranno due le date.

Vasco Non Stop Live 2019: i concerti a San Siro e alla Fiera di Cagliari

Quattro, dicevamo, i live del Blasco a San Siro: l’1, il 2, il 6 e il 7 giugno. A cui però potrebbero aggiungersi delle altre date, viste le parole sibilline dello stesso cantautore emiliano, che ha parlato di “minimo quattro concerti”. I biglietti per gli show milanesi saranno disponibili in prelazione per gli iscritti al Blasco Fan club dalle 10 di giovedì 8 novembre alle 12 di venerdì 9 novembre, mentre le prevendite ordinarie cominceranno dalle 13 sempre del 9 novembre. Unico rivenditore autorizzato è VivaTicket. Quanto ai due concerti alla Fiera di Cagliari, in programma il 18 e il 19 giugno, non sono ancora state date informazioni circa l’apertura delle prevendite dei biglietti. Ancora pochi giorni d’attesa, probabilmente, per i tanti fan sardi che da anni attendono un nuovo concerto del Blasco nella loro isola. «In Sardegna la vera sfida», si legge nel comunicato stampa diffuso. «sarà quella di portarci l’intera gigantesca produzione da stadio, e non ci si immagina quanto sia complicato far viaggiare via terra e via mare traghettare un 50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco!». Intanto Vasco, che attualmente si trova sulle Hollywood Hills, come testimoniano i suoi post sui social, ha già iniziato a pensare ai sei show, confrontandosi con il chitarrista Vince Pàstano e con lo storico collaboratore Floriano Fini, per «buttare giù le prime interessanti idee per una scaletta perfetta».

“Tempi moderni”, il nuovo singolo

Il Blasco in questo periodo non è attivo sul solo fronte live, ma anche in studio. Qualche mese fa, durante un raduno con il suo fan club, aveva infatti anticipato che a breve sarebbe stata pubblicata una sua nuova canzone, «Una riflessione ironicamente filosofica declinata – naturalmente – al femminile». Ora questa canzone ha un nome e una data di uscita: si chiama “Tempi moderni” e sarà in vendita dal 23 novembre. A rivelarlo è stato lui stesso durante un’intervista a La Nuova Sardegna, la stessa occasione in cui ha dichiarato che le uniche date estive sarebbero state a Milano e Cagliari. «La nuova canzone è nata dalla collaborazione con Roberto Casini, complice di canzoni come “Va bene, va bene così”, “Gabri” o “Señorita”», ha spiegato il cantautore emiliano. «Il pezzo vede anche la collaborazione del maestro Celso Valli, compositore e arrangiatore bolognese». Per far salire l’hype (già molto alto), nei giorni scorsi Vasco ha pubblicato sul suo profilo Facebook il video del “making of” del video della canzone.