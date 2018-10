Vasco Rossi, sui social il video anteprima del nuovo singolo

Continua il conto alla rovescia per “Tempi moderni”, il nuovo singolo di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha pubblicato sui suoi social un’anteprima del video che accompagnerà la nuova canzone in uscita il 23 novembre. Si tratta di una brevissima clip del “making of” delle riprese, mentre come sottofondo musicale si può ascoltare la versione orchestrale di “Brava”. Già nei giorni scorsi Vasco Rossi aveva solleticato i suoi fan con degli scatti provenienti direttamente dagli studi dove si stava girando il video. “Tempi moderni” è diretto da Pepsy Romanoff che è già stato dietro la macchina da presa per altri video di Vasco Rossi. Tra gli altri ha girato "Come nelle favole" e "Un mondo migliore", il film del concerto allo stadio San Paolo di Napoli del luglio 2015 e quello del concerto-evento dello scorso anno a Modena Park, per i suoi quarant'anni di carriera.

"Tempi moderni", il nuovo brano di Vasco Rossi

C’è grande attesa per il nuovo brano di Vasco Rossi, annunciato dallo stesso cantautore alla fine dell’estate. Durante un raduno con i suoi fan, il rocker aveva definito la canzone come «una riflessione ironicamente filosofica declinata, naturalmente, al femminile». Successivamente aveva pubblicato alcune foto sui social dove veniva immortalato in compagnia di Gaetano Curreri, leader degli Stadio e amico storico di Vasco Rossi con il quale ha scritto tantissimi brani di successo. Le prime notizie sulla data di rilascio di “Tempi moderni” sono arrivate grazie ai dettagli apparsi sugli store online che hanno rivelato il nome del brano e fissato la data di uscita per il prossimo 23 novembre. Vasco Rossi non ha smentito queste indiscrezioni, una sorta di conferma quindi di quello che succederà nei prossimi giorni. In una intervista a “La Nuova Sardegna” ha confermato la scelta di Cagliari e ha parlato anche del nuovo singolo: «La nuova canzone arriverà per radio il 16 novembre prossimo. È nata dalla collaborazione con Roberto Casini, complice di canzoni come “Va bene, va bene così”, “Gabri” o “Senorita”. La canzone vede anche la collaborazione del maestro Celso Valli, compositore e arrangiatore bolognese».

Vasco Rossi, il tour 2019 a Cagliari e Milano

Nel frattempo però lo stesso rocker ha ufficializzato il suo tour negli stadi previsto per la prossima estate. Il “VascoNonStop Live 2019” approderà solo a Milano e Cagliari, per quelle che dovrebbero essere sei date in totale. Nello specifico gli spettacoli in Sardegna sono previsti per il 18 e il 19 giugno alla fiera di Cagliari ma non è ancora stato annunciato quando saranno acquistabili i biglietti per i due spettacoli nell’isola. Per le date di Milano invece c’è ancora da attendere. Dopo aver battuto ogni record con il tour della scorsa estate tra Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina, la seconda parte del neverending tour di Vasco Rossi vedrà il rocker esibirsi a Milano a tre anni di distanza dall’ultima volta, mentre dalla Sardegna manca da ben nove anni.