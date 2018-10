Vasco Rossi, tour 2019 solo a Milano e Cagliari

In attesa del nuovo singolo, in uscita il 23 novembre e dal titolo “Tempi moderni”, fervono già i preparativi per il tour del 2019 che vedrà protagonista Vasco Rossi. Come già annunciato al momento della presentazione, il “Vasco Non Stop Live” avrebbe tenuto impegnato Vasco Rossi per due stagioni estive permettendo a tutti i fan della penisola di poter assistere ad un suo concerto. Un neverending tour dopo lo straordinario successo del Modena Park. Dopo le voci che volevano il ritorno di Vasco Rossi a San Siro, ci ha pensato lui stesso attraverso la pagina ufficiale Facebook a confermare le indiscrezioni e a fissare i concerti previsti per la prossima estate. Il post di qualche giorno fa ha chiarito gli appuntamenti in programma: «Il VascoNonStopLive2019 farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari! A San Siro perchè nel 2018 non è stato possibile e in Sardegna dove manco da un po’. Lo scorso giugno al Sud.. il prossimo in Sardegna! Tutto chiaro no? Non ci saranno altre città quindi tutti a Milano o a Cagliari!

Il ritorno in Sardegna dopo nove anni

Il tour Vasco Non Stop Live 2018 si è svolto in sei città italiane: Rimini, Lignano Sabbiadoro, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina e ha battuto un nuovo record con 455mila biglietti in 10 concerti in sei città. Vasco tornerà ad esibirsi a Milano dopo tre anni, mentre dalla Sardegna manca da ben nove anni. Queste le sue parole a “La Nuova Sardegna”: «Non soltanto confermo che a giugno verremo in Sardegna, ma vi do anche una notizia in più: sbarcheremo con una produzione gigantesca, quella studiata per gli stadi. Praticamente osiamo là dove le grandi produzioni internazionali non vanno. Le isole sono molto complicate da raggiungere, si pensi che devono viaggiare via terra e via mare circa 70 veicoli con cassoni girevoli e ribaltabili. Contengono quintalate di materiale che serve per montare un palco pazzesco. Ci vuole un’organizzazione più che attenta e agile in ogni situazione, consapevole e responsabile dei rischi eventuali». Gli spettacoli in Sardegna sono previsti per il 18 e il 19 giugno alla fiera di Cagliari ma non è ancora stato annunciato quando saranno acquistabili i biglietti per i due spettacoli nell’isola.

Il nuovo singolo di Vasco Rossi

Durante l’intervista a "La Nuova Sardegna", Vasco Rossi ha parlato anche del suo nuovo singolo che entrerà nel circuito radiofonico dal 16 novembre. Queste le sue parole: «La nuova canzone arriverà per radio il 16 novembre prossimo. È nata dalla collaborazione con Roberto Casini (il batterista della prima band ufficiale, quella che diventò la Steve Rogers band - ndr), musicista caustico e complice di canzoni come “Va bene, va bene così”, “Gabri” o “Senorita”. La sto registrando in questi giorni con la collaborazione del maestro Celso Valli, compositore e arrangiatore bolognese. È un brano che descriverei come ironicamente filosofico e, naturalmente, declinato al femminile. Forse esula un po’ dal mio solito, ma ci sta. Eccome se ci sta bene in questo momento!».