Vasco Rossi annuncia due concerti a Cagliari a giugno

Ora è finalmente ufficiale: saranno ben due i concerti che Vasco Rossi terrà in Sardegna. La notizia arriva direttamente dal cantautore emiliano che, intervistato da Andrea Massidda, giornalista del Quotidiano locale La Nuova Sardegna, ha confermato le date e il luogo di entrambi gli eventi: il 18 e il 19 giugno 2019 alla Fiera di Cagliari. «Ci divertiremo molto», ha assicurato il rocker di Zocca, con grande gioia dei suoi fan. L’artista emiliano tornerà di nuovo nell’isola dopo parecchi anni di assenza.

Il tour 2019 di Vasco Rossi

Dopo il concerto - evento di Modena Park il primo giugno del 2017, ma anche dopo i dieci concerti nell’estate del 2018, Vasco ora è pronto a tornare negli stadi delle principali città italiane, escluse però quelle che già erano state toccate nell’ultima tournée, come da lui ampiamente anticipato. Secondo quanto trapelato nelle ultime settimane, ai due concerti sardi (che, appunto, da oggi sono ufficiali), dovrebbero aggiungersi ben quattro show allo Stadio San Siro di Milano e altri (ma non si sa ancora quanti) allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Tuttavia, le uniche date confermate a oggi sono solo le due alla Fiera di Cagliari, in programma il 18 e il 19 giugno dell’estate prossima. Inoltre, non è ancora stato annunciato quando saranno acquistabili i biglietti per i due spettacoli nell’isola.

Il tour dell’estate prossima può essere inteso come una sorta di una prosecuzione ideale della tournée dell’estate 2017. L’idea del Blasco, infatti, era quella di un “never ending tour”, dal nome piuttosto esplicito “Vasco Non Stop”. Il tour dell’estate scorsa ha toccato sei città, per un totale di dieci concerti e la bellezza di più di 455mila biglietti venduti. L’idea di Vasco, si immagina, è quella di ripetere il successo degli ultimi due anni.

“Tempi moderni”: Il nuovo singolo di Vasco Rossi

Il tour dell’estate del 2019 seguirà sicuramente la pubblicazione di un nuovo singolo: un pezzo la cui imminente uscita era stata anticipata dallo stesso Blasco, durante l’incontro annuale con il suo fan club. In quella occasione, infatti, il rocker aveva dichiarato testualmente: «Prima dei concerti dell’anno prossimo ci sarà una canzone molto filosofica, con una sensibilità femminile. Una riflessione ironicamente filosofica declinata, naturalmente, al femminile». Il brano pare che sia stato scritto a quattro mani con Gaetano Curreri, leader degli Stadio, collaboratore del Blasco da oltre quarant’anni. I due, inoltre, di recente hanno lavorato insieme anche alla scrittura di un pezzo che sarà cantato da un’interprete femminile, di cui tuttavia non è ancora stata svelata l’identità.

Tornando al prossimo singolo di Vasco, di recente ne sono stati finalmente svelati il titolo e la data di uscita: il brano si chiama “Tempi Moderni” e sarà disponibile dal 23 novembre. «Preferirei il titolo “Tempi presenti”», ha scritto ironicamente Vasco sulle sue pagine social. La canzone è già in pre order su Amazon, al prezzo di 12.80 €. In questi giorni, inoltre, Pepsy Romanoff sta girando il videoclip del brano, come è possibile vedere dai tanti scatti che Vasco stesso ha pubblicato sulle sue pagine social.