Vasco Rossi pubblica a novembre il nuovo singolo "Tempi moderni"

Dopo le tante indiscrezioni rilasciate nelle ultime settimane, finalmente la nuova canzone di Vasco Rossi ha un titolo e una data di uscita. La notizia non è stata pubblicata ufficialmente dai canali social del rocker di Zocca, ma arriva direttamente dagli store digitali. Il nuovo brano si chiamerà “Tempi moderni” e sarà disponibile dal 23 novembre. In questi giorni Pepsy Romanoff sta girando il videoclip del brano, come testimoniato da alcuni scatti pubblicati dallo stesso Vasco Rossi. Il cantautore ha costantemente aggiornato i suoi fan sulla lavorazione del nuovo brano e sul lavoro in atto. In alcune foto si è immortalato con l’amico e collega Gaetano Curreri, con il quale ha collaborato anche una nuova canzone destinata ad un’interprete femminile. Sul sito di Amazon da qualche ora è apparso il vinile di Vasco intitolato “Tempi moderni” in uscita il prossimo 23 novembre e che può essere già ordinato al prezzo di € 12,80. Come anticipato dal rocker, la nuova canzone sarà «una riflessione ironicamente filosofica declinata, naturalmente, al femminile»

Il nuovo tour di Vasco Rossi

Dopo le straordinarie date dell’estate 2018, Vasco Rossi ha ricevuto la conferma di aver battuto ogni tipo di record del 2017 grazie al concerto dell’1 luglio a Modena. “Modena Park” ha registrato 225,173 spettatori facendo guadagnare alla Best Union (società di Luca Montebugnoli) circa 12 milioni di euro sui circuiti Viva Ticket e Big Bang. L’unico concerto del 2017 del Blasco lo ha visto ripercorrere i suoi 40 anni di carriera in oltre 3 ore di show con un palco progettato appositamente per l’evento. Il videoclip di “Tempi moderni” è stato girato dal regista Pepsy Romanoff, lo stesso che nel 2017 ha realizzato le riprese del concerto evento di Modena. La grande voglia di live non si placa e Vasco Rossi a breve renderà note anche le date dei concerti che terrà negli stadi nel 2019. Secondo le indiscrezioni raccolte negli ultimi mesi, il rocker dovrebbe esibirsi in 4 concerti a Milano a giugno, un appuntamento in Sardegna e più date allo Stadio Dall’Ara di Bologna.

Tutto sul nuovo singolo di Vasco Rossi

Era da mesi che i fan raccoglievano indizi sulla nuova canzone di Vasco Rossi. Il rocker aveva parlato della sua nuova canzone già durante l'incontro annuale con il suo fan club. «Prima dei concerti dell'anno prossimo ci sarà una canzone molto filosofica, con una sensibilità femminile, una riflessione ironicamente filosofica declinata, naturalmente, al femminile». Poi lo stesso Vasco Rossi ha alimentato l’attesa con numerosi scatti in studio di registrazione. Tra gli scatti anche quelli con Gaetano Curreri, con il quale ha scritto numerose canzoni di grande successo. Proprio qualche giorno fa era arrivato un altro aggiornamento sul nuovo lavoro con una storia instagram da lui postata. Il rocker di Zocca era impegnato nelle riprese del video della nuova canzone e aveva scritto: «Preferirei il titolo Tempi presenti». Invece il titolo del nuovo singolo si chiama “Tempi Moderni” e i fan non vedono l’ora di ascoltarlo.