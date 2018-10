Vasco Rossi gira il video della nuova canzone

Da agosto fioccano le indiscrezioni sulla nuova canzone di Vasco Rossi. Qualche parola, alcune foto su Instagram per ufficializzare il lavoro e stories per aggiornare i propri fan su tutti i particolari di quello che sarà il nuovo brano in arrivo nelle prossime settimane. Un work in progress continuo partito a fine settembre ma che aveva posto le basi già qualche tempo prima. Vasco Rossi aveva parlato della sua nuova canzone già durante l'incontro annuale con il suo fan club. «Prima dei concerti dell'anno prossimo ci sarà una canzone molto filosofica, con una sensibilità femminile, una riflessione ironicamente filosofica declinata, naturalmente, al femminile». Sì perché in mente già c’è il tour della prossima estate, ma ora è tempo di aggiungere un ulteriore perla alla sua carriera, una nuova canzone che aumenta l’attesa e l’ansia dei fan.

Vasco Rossi e le indiscrezioni sul nuovo brano

Proprio ieri è arrivato un altro aggiornamento sul nuovo lavoro di Vasco Rossi con una storia instagram da lui postata. Il rocker di Zocca è impegnato nelle riprese del video della nuova canzone e ha scritto: «Preferirei il titolo Tempi presenti». Il regista Pepsy Romanoff gira la clip del nuovo singolo in un virtual: “Work in progress”. L’ennesima indicazione sul possibile titolo del brano che nelle ultime settimane è stato oggetto di numerosi indiscrezioni e rumors che hanno animato le discussioni tra i fan di Vasco Rossi. Questo post segue numerose altre foto dove il cantautore è apparso in sala registrazione. Aveva postato una sua foto in studio accompagnata da una brevissima frase: “È tempo di cantare”, un post che aveva subito colpito tutti i fan al punto da raggiungere e superare in poche ore i 35 mila like sui social.

Il lavoro con Gaetano Curreri

Successivamente Vasco Rossi ha pubblicato altre foto con Gaetano Curreri, entrambi alle prese con un nuovo lavoro. La didascalia della foto era emblematica: «Con Gaetano Curreri... è cominciato tutto... e siamo ancora qua». Del resto è proprio grazie a lui che è iniziata la carriera discografica di Vasco Rossi, infatti l’incontro con Curreri è stato decisivo. È stato lui il primo a credere nei brani del rocker di Zocca. Un sodalizio artistico che è continuato nel tempo e che ha portato alla creazione di tanti brani di successo. Questa volta i due hanno annunciato una canzone per una nuova artista, dopo le collaborazioni di successo tra le altre con Irene Grandi, Patty Pravo e Noemi: “Con Curreri stiamo lavorando a una canzone per… una nuova amica, un’artista bella e potente! Stay tuned”. Fervono quindi in preparativi per quella sarà l’ennesima stagione di successo per Vasco Rossi, dato che la prossima estate tornerà nuovamente negli stadi per il suo “Vasco Rossi Non Stop Live Tour”.