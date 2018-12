Venerdì 9 novembre è iniziata la vendita dei biglietti per partecipare al Vasco Non Stop Live 2019 a San Siro, che fin dalle prime ore ha fatto un grande successo per il rocker italiano. In sole due ore, infatti, sono stati venduti oltre 180mila biglietti e la richiesta non si è fermata, tanto che il Blasco ha deciso di annunciare due nuove date, l’11 e il 12 giugno, sempre a San Siro, che si aggiungeranno ai quattro appuntamenti già previsti.

La vendita dei biglietti per le nuove date

I biglietti per i due nuovi concerti saranno in prevendita a partire da lunedì 12 novembre dalle ore 10:00 solo per i fan iscritti al Blasco Fanclub. Per tutti gli altri, l’acquisto sarà possibile a partire dalle 13:00 di martedì 13 novembre sulla piattaforma Vivaticket. Questo è il calendario aggiornato del Vasco Non Stop Live 2019:

1 giugno, Milano, San Siro

2 giugno, Milano, San Siro

6 giugno, Milano, San Siro

7 giugno, Milano, San Siro

11 giugno, Milano, San Siro

12 giugno, Milano, San Siro

18 giugno, Cagliari, Fiera

19 giugno, Cagliari, Fiera

Il costo dei biglietti a Milano

Il costo dei biglietti del Vasco Non Stop Live 2019 a San Siro varia a seconda della soluzione che si sceglie: prato, prato gold, anelli numerati e non numerati. Vi è anche un’opzione “vip” che consente di cenare all’interno di San Siro e di accedere a un’open bar. Ecco tutti i biglietti disponibili e i relativi prezzi:

254,10 €, Vip Pack, 1° Anello Rosso numerato (questa opzione include un ingresso riservato, una cena a buffet con open bar all’interno di una sala riservata dalle 18:30 alle 10:45 e un biglietto nel 1° Anello Rosso numerato)

96,60 €, Prato Gold

78,49 €, Prato

96,60 €, 1° Anello Rosso numerato

78,49 €, 2° Anello Rosso numerato

62,79 €, 1° Anello Verde e Blu numerato

55,55 €, 2° Anello Verde e Blu numerato

55,55 €, 3° Anello Rosso numerato

48,30 €, 3° Anello Verde e Blu non numerato

Diversamente abili gratuito

Biglietti a Cagliari

Per quanto riguarda Cagliari, dove il Balsco torna dopo 9 anni, non si sa ancora quando partiranno le prevendite, ma si potrebbero avere notizie nei prossimi giorni. Intanto, «sul fronte del palco – come si legge sui social di Vasco Rossi –, i lavori sono già “in corso”, Vasco ha già iniziato a riunirsi con i suoi fidati collaboratori, Vince Pastano e Floriano Fini, per “buttare giù le prime interessanti idee per una scaletta perfetta”. Attualmente si è trasferito sulle “Hollywood Hills” e si tiene in allenamento con le sue consuete “salite”, documentate su Instagram e Facebook». «In Sardegna – si legge ancora – la vera sfida è quella di portarci l’intera gigantesca produzione da stadio, e non ci si immagina quanto sia complicato far viaggiare via terra e via mare, traghettare un 50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco!». Sui social, infine, viene confermato il fatto che «dopo aver attraversato l’Italia dal sud al nord l’estate scorsa, il NonStop Live 2019 che arriverà a giugno, farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari. Escluse le prove tecniche e generali, non sono previsti concerti in altre città».