I prezzi dei biglietti del VascoNonStop Live 2019 a Milano

Giovedì 8 novembre alle ore 10:00 sono iniziate le prevendite dei biglietti per i quattro concerti milanesi di Vasco Rossi, che si esibirà in occasione del VascoNonStop Live 2019 allo stadio di San Siro. Le prevendite, che proseguiranno fino a venerdì 9 novembre alle ore 12:00, sono disponibili solo per gli iscritti al Blasco Fanclub (che oggi conta più di 30mila soci) con ben 26 ore di anticipo rispetto alla vendita libera dei biglietti, che inizierà il 9 novembre a partire dalle ore 13:00. Tutti i biglietti, in prevendita e non, sono acquistabili solo sul sito Vivaticket e solo per le quattro date milanesi. Per le prevendite a Cagliari bisognerà invece attendere qualche altro giorno. Questi sono i prezzi dei biglietti per il VascoNonStop Live 2019 a Milano:

254,10 €, Vip Pack, 1° Anello Rosso numerato (questa opzione include un ingresso riservato, una cena a buffet con open bar all’interno di una sala riservata dalle 18:30 alle 10:45 e un biglietto nel 1° Anello Rosso numerato)

96,60 €, Prato Gold

78,49 €, Prato

96,60 €, 1° Anello Rosso numerato

78,49 €, 2° Anello Rosso numerato

62,79 €, 1° Anello Verde e Blu numerato

55,55 €, 2° Anello Verde e Blu numerato

55,55 €, 3° Anello Rosso numerato

48,30 €, 3° Anello Verde e Blu non numerato

Diversamente abili gratuito

Le date del VascoNonStop Live 2019

Lo scorso 6 novembre Vasco Rossi ha reso note le date dei quattro concerti allo stadio San Siro di Milano per il VascoNonStop Live 2019, che si terranno nei primi giorni di giugno. I quattro appuntamenti vanno ad aggiungersi a quelli previsti a Cagliari, sempre a giugno 2019. La tournée di Vasco non prevedrà altre tappe: la scelta è ricaduta su queste due città che non erano state toccate dal tour del Blasco la scorsa estate. «Dopo aver attraversato l’Italia dal sud al nord l’estate scorsa, il NonStop Live 2019 che arriverà a giugno, farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari – si legge sulle pagine social di Vasco –. Escluse le prove tecniche e generali, non sono previsti concerti in altre città. In Sardegna la vera sfida è quella di portarci l’intera gigantesca produzione da stadio, e non ci si immagina quanto sia complicato far viaggiare via terra e via mare, traghettare un 50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco!» «Sul fronte del palco – si legge ancora –, i lavori sono già “in corso”, Vasco ha già iniziato a riunirsi con i suoi fidati collaboratori, Vince Pastano e Floriano Fini, per “buttare giù le prime interessanti idee per una scaletta perfetta”. Attualmente si è trasferito sulle “Hollywood Hills” e si tiene in allenamento con le sue consuete “salite”, documentate su Instagram e Facebook». Queste sono le date ufficiali del VascoNonStop Live 2019