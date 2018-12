Vasco Rossi in concerto: la scaletta delle date del tour Non Stop Live

Mancano ancora sei mesi al tour estivo di Vasco. Eppure, nonostante la lunga attesa che separa i fan del Blasco dagli stadi, i biglietti continuano a essere bruciati a tempi record. Il Komandante tornerà nell’estate 2019 sui palchi italiani. Anzi, su due palchi italiani. Per quattro concerti, in programma l’1, il 2, il 6 e il 7 giugno allo Stadio San Siro di Milano. E per altri due show in Sardegna (la prima volta dell’artista emiliano nell’isola dopo ben nove anni di pausa), l’11 e il 12 giugno alla Fiera di Cagliari.

La scaletta del Vasco Non Stop Live 2019

Definire con esattezza la scaletta del Vasco Non Stop Live 2019 è impossibile, dato che mancano ben sei mesi e le prove non sono ancora state fatte. Tuttavia, è possibile fare delle ipotesi. Ci sarà sicuramente “La verità”, il recente singolo del Blasco, pubblicato il 16 novembre e di cui è stato pubblicato anche un videoclip. E poi non mancheranno i brani che storicamente Vasco esegue da sempre in ogni suo concerto. Da anni, infatti, la scaletta degli show di Vasco si divide in due parti: la prima dedicata alle canzoni nuove – e quindi è molto probabile che “La verità” troverà una collocazione proprio nella prima metà dello show – e alle “sorprese” che, anno per anno, il Blasco “tira fuori dal cappello”.

Nella seconda parte dello spettacolo, invece, viene dato spazio alla nostalgia, con i brani intramontabili di Rossi, che l’hanno reso il cantante rock più apprezzato d’Italia. Non manca “C’è chi dice no” – pezzo firmato da Maurizio Solieri e in cui la chitarra la fa da padrone –, “Gli spari sopra” – cover di “Celebration” anticipata dal mitico assolo di Claudio “Gallo” Golinelli –, “Rewind” – la canzone “ballabile” per eccellenza del Basco –, “Sally” – una delle sue composizioni più amate e conosciute, di cui Fiorella Mannoia ha registrato una cover molto apprezzata –, “Siamo solo noi”, sulle cui note viene presentata la band. A concludere il concerto, il classico trittico: “Vita spericolata” – probabilmente il pezzo più celebre di Vasco –, “Canzone” – come sempre accennata, per il saluto a Massimo Riva, storico chitarrista di Vasco, prematuramente scomparso – e, alla fine, “Albachiara”.

E poi, brano da anni presente, ma sempre diverso, l’interludio strumentale, firmato dalla band. Anche quest’anno a salire sul palco del Blasco dovrebbero essere i chitarristi Vince Pàstano e Stef Burns, il bassista Claudio “Gallo” Golinelli, il batterista Matt Laug, il tastierista Alberto Rocchetti e il trombettista Frank Nemola.

La scaletta del Vasco Non Stop Tour Live 2018

Fare una previsione esatta di quella che sarà la scaletta per il prossimo tour, lo dicevamo, è impossibile. Ma, con le indicazioni appena date e prendendo spunto dalla scaletta dell’ultimo tour del Blasco, andato in scena nell’estate del 2018, è quantomeno possibile fare delle ipotesi.

La scaletta del Vasco Non Stop Tour Live 2018: