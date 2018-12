Vasco Rossi: iniziano i preparativi per il tour 2019

Vasco Rossi ha dato ufficialmente avvio ai lavori per i concerti che avranno luogo la prossima estate a Milano e a Cagliari. In un video postato sui social, il rocker di Zocca è apparso in sala di registrazione insieme ai suoi fidati collaboratori, Vince Pastano, chitarrista e direttore artistico, e Nicola Venieri, ingegnere del suono con Vasco dal 1994. «Iniziamo i lavori per il VascoNonStop 2019, ne sentirete delle belle» è il messaggio di accompagnamento al breve video, che lascia prevedere tante belle novità per i fan che attendono con ansia di vedere il Blasco tornare sul palco di San Siro e in Sardegna, dove manca ormai da otto lunghi anni.

Vasco Rossi al lavoro sui concerti del 2019: la possibile scaletta

«Dopo aver attraversato l’Italia dal sud al nord l’estate scorsa – si leggeva qualche mese fa sulla pagina ufficiale Facebook di Vasco – il VascoNonStop Live 2019 che arriverà a giugno, farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari. Escluse le Prove tecniche e generali, non sono previsti concerti in altre città. In Sardegna la vera sfida è quella di portarci l’intera gigantesca produzione da stadio, e non ci si immagina quanto sia complicato far viaggiare via terra e via mare e traghettare un 50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco! Sul fronte del palco, i lavori sono già “in corso”, Vasco ha già iniziato a riunirsi con i suoi fidati collaboratori, Vince Pastano e Floriano Fini, per “buttare giù le prime interessanti idee per una scaletta perfetta». Così si passa dalle idee degli ultimi mesi alla messa a punto di una scaletta che vuole essere sorprendente e nuova, come emerge da un commento del Blasco sui social, in risposta a un fan che lo invitava a tornare alle origini: «Se tu sei rimasto indietro… – ha scritto Vasco – Mi dispiace ma io vado avanti.» Ci si chiede, dunque, se la setlist sarà organizzata come nei precedenti tour del rocker di Zocca, cioè divisa in due parti: la prima dedicata alle nuove canzoni e la seconda agli intramontabili successi che lo hanno reso uno dei protagonisti della musica italiana degli ultimi decenni. Sicuramente, tra i brani presenti nella scaletta del VascoNonStop Live 2019 ci sarà il nuovo singolo “La verità”, uscito il 16 novembre e di cui è stato pubblicato anche un videoclip.

I biglietti per San Siro e Cagliari

Intanto, dopo i diversi sold out registrati per le date milanesi a San Siro, dal 21 dicembre sono in vendita anche i biglietti per assistere a un concerto di Vasco a Cagliari nelle due date previste dal calendario del VascoNonStop Live 2019, cioè il 18 e il 19 giugno. I live si terranno all’Arena Fiera, in

Viale Armando Diaz e inizieranno alle 21:00. L’apertura dei cancelli è comunque prevista per le 15:30, poiché si consiglia di arrivare con largo anticipo per evitare problemi o per non causare ritardi allo show. Per le date di Cagliari c’è ancora disponibilità di biglietti, così come per alcuni appuntamenti milanesi. Per acquistarli, basta collegarsi al sito vascononstop.vivaticket.it, rivenditore ufficiale del NonStop Live 2019.