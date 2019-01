Vasco in concerto, le date del tour 2019

Sei concerti allo stadio San Siro di Milano e due alla Fiera di Cagliari: è il Non Stop Live Tour 2019, la nuova tournée estiva di Vasco Rossi, pronta a partire il primo giugno 2019.

Record di concerti a San Siro

Sei show al Meazza, per entrare nel mito, visto che mai nessuno prima di Vasco Rossi era arrivato a tanto. Il record precedente era di quattro live e a firmarlo, neanche a dirlo, era stato sempre lui. E poi il ritorno in Sardegna, dove il Blasco mancava da ben nove anni.

Otto appuntamenti in appena due città, senza alcuna possibilità che vengano aggiunte nuove date in corsa. Con l’unica eccezione, eventualmente, della data zero. Su questo punto il Komandante è sempre stato molto chiaro. «NON ci saranno altre città, quindi tutti a Milano o a Cagliari!!»: sono le parole affidate alla pagina Facebook ufficiale di Vasco. E due location – Milano e Cagliari – che non erano state toccate dalla precedente tournée negli stadi, che aveva avuto luogo nell’estate dell’anno che si è appena concluso.

A salire con il Blasco sul palco, con ogni probabilità, sarà la band che già aveva accompagnato Vasco Rossi anche durante la tournée estiva del 2018: con l’ormai imprescindibile Vince Pastano alle chitarre, affiancato dal “solito” Stef Burns; poi la quota “storia” sarà ancora nelle mani di Claudio “Gallo” Golinelli al basso; ci sarà probabilmente ancora il “ritrovato” Matt Laug alla batteria, Alberto Rocchetti alle tastiere e pianoforte, Frank Nemola alle tastiere e la probabile conferma della polistrumentista Beatrice Antolini. Gli unici dubbi ancora da sciogliere sono relativi alla corista Clara Moroni (probabilmente definitivamente sostituita dalla Antolini) e al sassofonista Andrea “Cucchia” Innesto, “lasciati a casa” durante l’ultimo tour.

Vasco Rossi Tour Non Stop Live 2019: le date

Otto in totale i concerti del tour “Non Stop Live 2019”: sei saranno allo stadio San Siro di Milano e due invece alla Fiera di Cagliari. Il calendario del tour Non Stop Live 2019:

1 giugno, Milano, stadio San Siro

2 giugno, Milano, stadio San Siro

6 giugno, Milano, stadio San Siro

7 giugno, Milano, stadio San Siro

11 giugno, Milano, stadio San Siro

12 giugno, Milano, stadio San Siro

18 giugno, Cagliari, Fiera

19 giugno, Cagliari, Fiera

I biglietti per gli show sono già in vendita nel sito di VivaTicket e in tutte le rivendite autorizzate. Prima sono stati resi disponibili i tagliandi relativi alla data milanese. Poi, dopo un lungo periodo di assenza e nessuna notizia ufficiale, sono state aperte le prevendite anche relative alla tappa isolana.

Quanto al concerto di San Siro, sul sito di VivaTicket è possibile acquistare solo alcuni biglietti relativi alle date dell’11 e del 12 giugno, mentre non sono più disponibili quelli per le prime quattro date. In particolare, sono acquistabili al prezzo di 48.30 euro i tagliandi per il terzo anello verde e blu non numerato. Quanto invece ai due show alla Fiera di Cagliari, sono ancora disponibili sulla piattaforma on line i tagliandi relativi a entrambe le date, al prezzo unico di 60.38 euro.