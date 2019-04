Vasco Rossi, per i concerti a Cagliari linea speciale di traghetti per la Sardegna

Un viaggio esperienziale dedicato a Vasco Rossi. In occasione del "Non Stop Live Tour 2019", la società Grandi Navi Veloci propone tratte speciali per i fan

Procedono spediti i preparativi per il “Non Stop Live 2019” di Vasco Rossi. In particolare i due concerti a Cagliari in programma il 18 e il 19 giugno sono al centro di numerose iniziative per agevolare i tanti fan pronti ad approdare nel capoluogo sardo. Proprio in vista dei due grandi spettacoli in Sardegna, la società di navigazione Grandi Navi Veloci e il promoter Live Nation hanno annunciato l'apertura di una nuova linea di traghetti che collegherà Genova a Cagliari. La nave scelta è la Rhapsody e avrà una livrea personalizzata con le insegne del “Non Stop Live 2019”. Tutti i fan potranno pernottare a bordo dopo il concerto, in quello che è a tutti gli effetti un viaggio dedicato a Vasco Rossi. La linea ordinaria della Rhapsody collegherà Genova con Porto Torres a partire dalla seconda metà di maggio e per tutta l'estate. In occasione dei concerti a Cagliari, GNV proporrà una tratta speciale che consentirà di partire da Genova lunedì 17 giugno e arrivare direttamente a Cagliari a bordo del traghetto, con un percorso esperienziale costruito attorno a Vasco, con contenuti speciali: si va dalla sala cinema che proietterà filmati dei suoi concerti alla possibilità di iscriversi al fanclub del Komandante.

Le tre soluzioni per i fan di Vasco Rossi

Sono tre le soluzioni proposte per i fan: partenza da Genova con GNV il 17 giugno e arrivo il 18 a Cagliari, oppure rientro da Cagliari alle 7 del 20 giugno, dopo la seconda data del concerto di Vasco, o l'opzione andata ritorno dal 17 al 20 giugno, con possibilità di pernottamento a bordo e rientro su Genova venerdì 21. Anche la nave Excelsior è stata “rivestita” in occasione del tour di Vasco Rossi. Attualmente la nave è impiegata fra i porti di Civitavecchia, Napoli e Termini Imerese e lo stesso rocker aveva annunciato questa partnership sui social: «Si preparano le navi per la Sardegna. Sbarcheremo con una produzione gigantesca, quella studiata per gli stadi. Praticamente osiamo là dove le grandi produzioni internazionali non vanno». Il layout dei traghetti di GNV avranno la scritta “VASCO” su una fiancata della nave e “Vasco Non Stop Live 2019” sulla parte opposta.

La squadra del "Vasco Non Stop Live 2019"

Negli scorsi giorni Vasco Rossi ha annunciato anche la squadra di musicisti che saranno sul palco in occasione delle sei date a Milano e i due concerti a Cagliari. Il suo storico musicista Claudio “Il Gallo” Golinelli a sorpresa farà parte del tour. Il bassista si alternerà sul palco con il 'Torre' Andrea Torresani, “musicista di sostanza", come etichettato dallo stesso rocker. Gli altri musicisti saranno Vince Pastano, capo orchestra e arrangiatore, Beatrice Antolini, polistrumentista, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola per tromba cori e sequenze e infine Matt Laug alla batteria e Stef Burns alla solistica. Il Vasco Non Stop Live 2019 farà tappa solo nelle città di Milano, presso lo Stadio di San Siro, e di Cagliari, all’Arena Fiera. Il 27 maggio è però previsto un appuntamento a Lignano Sabbiadoro, una sorta di prova generale, una “data zero” prima degli spettacoli di Milano e Cagliari: