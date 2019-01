Vasco Rossi, quanto costano i biglietti del VascoNonStop Live 2019

I biglietti per il Vasco Non Stop Live 2019 sono in via d’esaurimento: ecco tutte le informazioni sui prezzi per accaparrarsi i posti migliori

Da Lignano Sabbiadoro a Cagliari, i biglietti del “Vasco Non Stop Live 2019” saranno presto in esaurimento. Le prevendite sono iniziate da diverse settimane e, come preannunciato dallo stesso Komandante, non ci sarà altra possibilità di ascoltarlo dal vivo per tutto il resto dell’anno.

Vasco Non Stop Live 2019: info biglietti

Escluse le prove generali tecniche, il Vasco Non Stop Live 2019 farà tappa solo nelle città di Milano, presso lo Stadio di San Siro, e di Cagliari, all’Arena Fiera.

Ecco tutte le date dell’evento live più atteso del 2019:

27 maggio 2019 - Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil

1-2 / 6-7 / 11-12 giugno - Milano, San Siro

18-19 giugno – Cagliari, Fiera

I prezzi sottostanti sono comprensivi di prevendita e commissioni e potrebbero variare in base alle disponibilità. La spedizione dei biglietti, disponibili online sul circuito VivaTicket, avrà inizio il 2 aprile 2019.

Vasco Non Stop Live 2019: Lignano Sabbiadoro (data zero)

I biglietti della tappa di Lignano Sabbiadoro, data zero del “Vasco Non Stop Live 2019” e concerto di “prove generali” per lo spettacolo, stanno per esaurirsi. Il prezzo va dai 48,30 € per le Tribune Scoperte fino alla Tribuna Numerata, dove il biglietto intero ammonta a 72,45 €. Entrano gratis i bambini al di sotto di 3 anni che possono stare in braccio a un genitore e non occupano un posto a sedere.

Vasco Non Stop Live 2019: Milano, San Siro

Le prevendite delle sei tappe milanesi del Vasco Non Stop 2019 sono iniziate a novembre. Anche qui i biglietti sono in rapido esaurimento. Gli appuntamenti di 1-2 e 6-7 giugno hanno già segnato il sold out e non sono più disponibili all’acquisto.

Per quanto riguarda invece l’11 giugno, rimangono alcuni posti del terzo anello blu, non numerato, al prezzo di 48,30€. Per l’ultimo appuntamento a Milano del 12 giugno sono ancora disponibili dei posti nel terzo anello blu non numerato e nel terzo anello verde non numerato: il prezzo è di 48,30 €.

Vasco Non Stop Live 2019: Cagliari, Fiera

Le prevendite dei biglietti delle due tappe a Cagliari sono già iniziate. Per entrambe le date è disponibile solo la fascia di prezzo “Posto Unico” al valore di 60,38€. Anche per questi due appuntamenti i biglietti sono in rapido esaurimento.

Vasco Non Stop Live 2019: info scaletta

Le aspettative per la scaletta del “Vasco Non Stop 2019” sono alle stelle. A dare un piccolo assaggio di quello che ci si può aspettare è stato lo stesso rocker di Zocca, che ha scritto sui social: «Anticipazioni Esclusive Abusive Only 4 U!! Stiamo mettendo a punto la scaletta perfetta per il VASCONONSTOP2019! Sarà diversa da quella dell’anno scorso che ha riempito di gioia 450.000 persone. Oltre la metà delle canzoni saranno diverse con il recupero di alcune chicche del passato… remoto. Ve ne anticipo una: “Ti taglio la gola!” Sarà una nuova sfida a farvi volare via, volare via con me!»