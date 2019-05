Vasco Rossi, Jameson Burt aprirà il concerto di Milano e Cagliari

«Grazie di cuore, Vasco! E grazie in anticipo a tutti voi, i suoi fantastici fan… non vedo l’ora di condividere questa esperienza con tutti voi. Ci vediamo in Italia!», sono state queste le parole con cui Jameson Burt, musicista californiano, ha comunicato che aprirà i concerti di Vasco Rossi. Per la verità il musicista un po’ d’Italia ce l’ha già nel cuore, visto che è fidanzato da oltre 4 anni con l’attrice marchigiana Emanuela Postacchini. Burt aprirà i concerti di Milano, in programma con sei date a giugno, e a Cagliari, due giorni, del Vasco Non Stop Live 2019.

Un tour diverso dal solito con tante “chicche” del passato

La prima data è prevista a Lignano Sabbiadoro il 27 maggio e dalle anticipazioni dovrebbe essere un evento completamente diverso dai precedenti, con recupero da chicche del passato tipo “Ti taglio la gola”, che mancava nei dal live dal 1985, e “Portatemi Dio” eseguita l’ultima volta dal vivo nel 2005. Non mancheranno poi “Gli spari sopra” e “Siamo solo noi” insieme a brani più recenti come “La verità”, uscito nel 2018. Dalle ultime indiscrezioni il Blasco sembra aver provato anche “Fegato, fegato spappolato”, “Asilo republic”, “C’è chi dice no”, “Se è vero o no”, “Mi si escludeva”, “La fine del millennio”, “Buoni o cattivi”, “Cosa vuoi da me”, “Vivere o niente”, “Quante volte”. Ma sono solo voci, non sono escluse sorprese da parte del cantante di Zocca. Sarà il concerto dei ritorni, anche geografici, visto che Vasco non si esibiva in Sardegna da 9 anni, mentre sarà la conferma del sold out milanese di San Siro stavolta con il record di sei date. Un’impresa quasi impossibile da eguagliare.

La formazione sul palco

Insieme al Komandante sul palco saliranno come lo scorso anno grandi musicisti e vecchi amici: Matt Laug alla batteria, Alberto Rocchetti a tastiere e pianoforte, Frank Nemola a tastiere, programmazione, cori e fiati e il duo Stef Burns e Vince Pastano alle chitarre. Mentre in sostituzione di Clara Moroni, anche quest’anno la giovane new entry Beatrice Antolini curerà percussioni, synth e cori. Ci sarà anche Andrea Torresani, che aveva invece sostituito Claudio Golinelli al basso alla vigilia del debutto di VascoNonStop Live 2018 in seguito al ricovero del “Gallo”, colpito da un malore durante le prove. Per i prossimi concerti, ha annunciato Vasco, Il Gallo torna sul palco, ma soltanto come guest star. È infatti impossibilitato a reggere i ritmi dell’intero tour, e si alternerà con Torresani. Vasco non ha anticipato le canzoni, ma in un’intervista a Repubblica, ha parlato di quello che sarà il tema trainante del suo tour: l’esclusione. «Sento la disperazione della gente – ha detto -, poi magari mi sbaglio e la maggior parte della gente è felice, ma so che qualcuno è molto preoccupato come me. L’unico modo per combattere la disperazione – ha concluso - è quello di suonare, di portare gioia con la musica».

Il calendario del Vasco Non Stop Live 2019: