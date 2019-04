Vasco Rossi, sui social anteprima di un nuovo singolo?

«Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile». Sono bastate queste poche e semplici parole per scatenare i fan di Vasco Rossi. Si tratterebbe infatti di un’anteprima “abusiva ed esclusiva” – come negli standard social del Blasco – della nuova canzone del rocker di Zocca. Se così fosse, il brano arriverebbe a meno di un anno dall’uscita de “La verità”, l’ultimo singolo del Blasco, pubblicato il 16 novembre del 2018. Sono invece ben cinque gli anni che sono trascorsi dal suo ultimo disco di inediti: si trattava di “Sono innocente” ed era il 2014. Sintetizzando, negli ultimi dieci anni, il Blasco ha pubblicato appena due album in studio: oltre al già citato “Sono innocente”, anche “Vivere o niente”, risalente a tre anni prima, entrambi usciti con l’etichetta Universal Music.

L’anteprima della nuova canzone di Vasco

A far ascoltare ai fan una manciata di secondi di quello che sembra essere un nuovo brano è stato lo stesso Vasco Rossi, con un video pubblicato sulle sue pagine social. Il Blasco, dopo una passeggiata, fa ingresso in uno studio di registrazione a Los Angeles, in cui ad aspettarlo sono alcuni collaboratori. Quindi, indossa un paio di cuffie e, ascoltando la base, inizia a cantare quello che sembra essere il ritornello del suo prossimo pezzo. A confermare la teoria (a dire il vero piuttosto evidente), le parole che il Blasco ha aggiunto per presentare il video: la frase «Butto giù nuove idee con i miei complici», seguita dalla scritta piuttosto eloquente «In anteprima». Il brano potrebbe uscire in concomitanza con il tour estivo negli stadi, al via il 27 maggio dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Il tour di Vasco Rossi nell’estate del 2019

Dopo la data zero in programma il 27 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, il tour di Vasco Rossi proseguirà con altre otto date in appena due città. I concerti sono in programma l’1, il 2, il 6, il 7, l’11 e il 12 giugno allo stadio San Siro di Milano e il 18 e il 19 giugno alla Fiera di Cagliari. I biglietti per tutti gli show sono disponibili da mesi sul circuito Vivaticket: nel sito e presso tutti i punti vendita autorizzati. Vasco Rossi ha scelto di esibirsi solo a Milano e a Cagliari, perché si tratta di due città che non erano state toccate dal suo precedente tour nell’estate dello scorso anno. Con i sei concerti in programma a San Siro, Vasco Rossi infrangerà il record di concerti tenuti nel corso della stessa tournée nello stadio milanese: record peraltro detenuto dallo stesso cantante emiliano. Dopo la parentesi attuale negli Stati Uniti, il Blasco tornerà in Italia per provare insieme alla band la scaletta dei concerti negli stadi. Ad accompagnarlo sul palco sarà con ogni probabilità il gruppo già visto l’estate scorsa: Claudio Golinelli al basso, Stef Burns e Vince Pastano alle chitarre, Matt Laugh alla batteria, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola alla tromba e alle programmazioni e la polistrumentista Beatrice Antolini.