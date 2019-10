Vasco Rossi prepara il Vasco Non Stop Festival a Imola

La notizia era nell’aria già da tempo ma ora arriva la conferma dal diretto interessato. Vasco Rossi tornerà ad Imola con quello che ha annunciato sarà “un festival rock”. In un video pubblicato su Instagram il cantautore ha parlato del suo nuovo progetto: «È stata dura, ma alla fine ho convinto il mio promoter».Vasco Rossi torna così ad Imola dopo i concerti tenuti all’autodromo nel 1998, nel 2001 e nel 2005. All’epoca il rocker si esibì per il glorioso Heineken Jammin’ Festival, uno dei principali festival musicali italiani ed europei. «Notizia esclusiva, ho appena convinto il mio promoter ad organizzare un Festival Rock ad Imola», con quest’annuncio Vasco Rossi fissa come obiettivo l’estate 2020. Lo stesso artista aveva consigliato ai suoi fan di rinnovare l’abbonamento al suo fan club ufficiale anche per l’anno prossimo e per quello dopo ancora. Un messaggio abbastanza chiaro che nasconde l’intenzione di nuovi live per la prossima estate. Infatti gli iscritti al fan club possono ottenere l’ingresso gratuito e a loro riservato alla data zero del tour.

Dopo Firenze, Vasco Rossi pronto per Imola

Ovviamente la notizia di un ritorno ad Imola ha scatenato le indiscrezioni riguardanti gli artisti che potrebbero partecipare al festival rock annunciato da Vasco Rossi. Una delle ipotesi è la possibilità di vedere i Pearl Jam sullo stesso palco. Si vocifera da tempo di un’unica data italiana nel 2020 e potrebbe avere luogo nel mese di giugno. Essendo Live Nation il promoter sia di Rossi che dei Pearl Jam, nonché l'organizzatore dell'ormai scomparso Jammin' Festival, aumentano le possibilità che questa ipotesi diventi concreta. Tante le indiscrezioni anche per quanto riguarda il nuovo tour del 2020. Ovviamente non può mancare alla lista anche la possibilità di tornare allo stadio San Siro di Milano dove la scorsa estate è stato stabilito il record di 6 concerti. Un’altra ipotesi è quella che vorrebbe Vasco Rossi esibirsi allo stadio Olimpico di Roma, vetrina che manca ormai da due anni. Infine una delle ipotesi più accreditate è la sua presenza al Firenze Rocks 2020, quest’ultima in attesa di ufficialità. Gli unici indizi fanno riferimento ad un recente incontro con i fan a Castellaneta Marina dove Vasco Rossi ha previsto un’eventuale data a Firenze Rocks, una supposizione che non è stata ancora ufficializzata.

Il nuovo singolo e il film del tour

In attesa di conoscere il nuovo brano di Vasco Rossi, in arrivo la prossima settimana, il rocker ha anche annunciato che il "Vasco Non Stop Live", la serie di concerti che negli ultimi due anni hanno tenuto impegnato sui palchi il rocker di Zocca, diventa un film. Il racconto del film parte da Rimini e arriva ai concerti di quest'anno. La regia è di Pepsy Romanoff, da tempo collaboratore di Vasco. Non si conosce ancora la data di uscita del film, infatti il cantautore si è limitato a dire che si potrebbe vedere tra qualche mese in tutti gli schermi del mondo. Il Vasco Non Stop Live ha toccato Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina, Milano e a Cagliari.