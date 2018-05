Per i Pearl Jam nessun nuovo album prima del 2019

C'è ancora da attendere per il nuovo album dei Pearl Jam. Secondo quanto dichiarato dal bassista Jeff Ament, ripreso da Nme, la registrazione dei nuovi inediti potrà avvenire solo in autunno a causa dei troppi impegni della band.

Gli impegni della band

L'uscita a marzo di "Can't Deny Me" aveva fatto pensare che l'undicesimo album in studio del gruppo musicale nato a Seattle fosse praticamente pronto. Ma la verità è che i Pearl Jam non hanno avuto l'occasione di passare un po' di tempo insieme in studio, per mettersi al lavoro sulle nuove canzoni. Durante un'intervista al programma "Kyle Meredith With" Jeff Ament, storico bassista della band, ha spiegato che il gruppo è troppo impegnato per il tour in arrivo per concentrarsi su qualsiasi altra attività. I Pearl Jam terranno anche tre concerti in Italia. Il 22 giugno saranno agli I-DAYS di Milano, il 24 a Padova e il 26 allo Stadio Olimpico di Roma. Per lavorare sul nuovo album ci vorranno almeno "dalle sei alle otto settimane". Per questo il musicista si è sbilanciato sostenendo che il nuovo album non arriverà prima del 2019.



Gli ultimi lavori

Il nuovo album arriverà a sei anni dall'uscita del loro ultimo disco, "Lightening Bolt", del 2013. Recentemente la band ha firmato la colonna sonora di "Let's play two", il documentario che ripercorre il concerto-evento che la band statunitense ha tenuto il 20 e il 22 agosto del 2016, nel tempio dei Chicago Cubs, lo stadio Wrigley Field. L'ultimo singolo, "Can't Deny Me", è stato scritto da Eddie Vedder e Mike McCready. Secondo Nme, nel testo ci sono chiari accenni al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "C'è qualcosa che succede quando siamo insieme ed entriamo in fase creativa - ha spiegato Ament in occasione dell'ingresso dei Pearl Jam nella Rock 'n' Roll Hall of Fame -. Una volta lì cerchiamo di tirare fuori tutto e cercare di aiutare la gente il più possibile".