Il “Vasco Non Stop Live” del 2018 e del 2019 rivive al cinema grazie al film diretto da Pepsy Romanoff. Il trailer del film mostra alcune scene al Rockisland di Rimini, luogo dove si sono tenute le prove dei tour. Nella pellicola vengono mostrate le immagini dei concerti tenuti nell’estate 2018 e in quella del 2019 nelle principali città d’Italia. Fanno parte di questo doppio tour anche ovviamente le sei date da record tenute allo stadio San Siro di Milano. La produzione artistica è stata affidata a Vince Pàstano, chitarrista del Blasco e allo stesso Vasco Rossi. La regia è di Pepsy Romanoff, autore dei videoclip del cantante di Zocca come l’ultimo “Se ti potessi dire” e dietro la macchina da presa per il film-concerto che ha documentato il mega evento di Vasco a Modena Park di due anni fa. Il film “Vasco NonStop Live 018+019” sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane il 25, 26 e 27 novembre. Il racconto parte dalle prove dello scorso anno al Rockisland di Rimini e arriva fino ai live di quest'anno allo Stadio San Siro di Milano e alla Fiera di Cagliari. Per info e prenotazioni, l’account Instagram ufficiale di Vasco Rossi segnala il sito stardust.it.

Il nuovo singolo “Se ti potessi dire”

In attesa degli appuntamenti dell’estate 2020 al Firenze Rocks, a Imola e al Circo Massimo di Roma, Vasco Rossi ha pubblicato il singolo “Se ti potessi dire”. Sui social il rocker aveva parlato più volte di questa nuova canzone: "Quando mi sono svegliato dalla Grande Morte del 2011, quando mi sono ritrovato dentro una situazione di malattia, in un viaggio che neanche pensavo fosse possibile, che neanche riuscivo a immaginare, ho cominciato a vedere la realtà con occhi diversi e a dare a tutto un nuovo ordine». Vasco Rossi racconta di aver cambiato vita e abitudini e di avere più cura per se stesso: “Non dedico più tutte le mie energie a scrivere canzoni. Per questo ogni volta dico: «Questa è la mia ultima canzone», perché se poi non ne vengono più, amen, ne ho già scritte tante. Ho già dato. Naturalmente non sarà così. Non ha più senso oggi pensare agli album. La musica la ascoltiamo in modo diverso, una canzone qua, una là, con Spotify. Al limite, poi, uno può raccoglierle in un album antologico, ma si ragiona per singoli. Oggi funziona così”.

Il nuovo album dal vivo

Il singolo anticipa la prossima uscita discografica di Vasco Rossi. Infatti il 6 dicembre arriverà nei negozi di dischi e negli store digitali il cofanetto dedicato ai concerti di San Siro “VNSL2019”. Sei date sold out che hanno segnato un autentico record e migliorato il primato dello stesso artista che si era fermato a 4 date nello stesso tour. In tutto sono stati 18 i concerti di Vasco Rossi negli ultimi due anni e oltre 900 mila le persone che hanno assistito al grande spettacolo. Trattandosi di un disco registrato dal vivo, la tracklist dovrebbe ripetere le scalette dei sei concerti presentati durante le sei serate a San Siro. Dopo l’introduzione, l’album si aprirà quindi sulle note di “Qui si fa la storia”: sorta di manifesto programmatico dei sei concerti – record di San Siro. Il disco si chiuderà, invece, sulle note di “Albachiara”, la canzone più celebre dell’intera discografia del rocker di Zocca.