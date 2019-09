Vasco Rossi: i concerti a San Siro diventano un album

A distanza di quasi trent’anni da “Vasco live 10.7.90 San Siro”, il disco registrato dal vivo durante la seconda data – la prima, in Italia – della tournée “Fronte del palco”, il Blasco torna a pubblicare un nuovo disco inciso live. Un disco che trova le sue coordinate spaziali nello stadio milanese di San Siro e temporali l’1, il 2, il 6, il 7, l’11 e il 12 giugno. Una sorta di album “corale”, al quale hanno partecipato circa 350 mila persone: tutti i fan che si sono accaparrati un biglietto per assistere a uno dei quattro concerti “dei record”. Nessuno, infatti, prima di Vasco era riuscito a riempire per sei volte il Meazza all’interno dello stesso tour.

Il nuovo album dal Vivo di Vasco Rossi

Ad annunciare l’imminente pubblicazione del nuovo album è stato lo stesso Vasco Rossi, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale annunciava i lavori di mixaggio dei sei concerti di San Siro. “Work in progress” ha aggiunto poi l’artista. D’altra parte, i sei San Siro sono senz’altro un evento da festeggiare: spettacoli in grado di occupare tutte le posizioni della classifica, dalla numero tre alla numero 8, dei concerti più visti dell’ultima estate. Meglio di lui solo Ed Sheeran, che il 14 giugno ha radunato alla Visarno Arena di Firenze 61.867 per il suo concerto al Firenze Rocks, facendo bene anche due giorni dopo, allo stadio Olimpico di Roma, richiamando 59.594 fan. Numeri leggermente superiori ai sei di Vasco, che hanno visto passare dal botteghino 56.760 per la sera del 12 giugno, 56.748 per la sera del 7, 56.729 per la sera dell'11, 56.702 per la sera del 6, 56.497 per la sera dell'1 e 56.479 per la sera del 2. La data di uscita del disco ancora non è stata diffusa ma, essendo il lavoro a una fase di mixaggio, è legittimo pensare che alla sua pubblicazione non manchi molto. Possibile, viste le precedenti scelte dell’artista di Zocca, che la sua uscita sia durante il periodo natalizio. Il lavoro dovrebbe essere doppio: sia cd che dvd. Chi non potesse aspettare la data X potrà gustarsi in anticipo la pubblicazione del nuovo singolo. Il titolo dovrebbe essere “Se ti potessi dire” e la sua uscita, secondo la Gazzetta di Modena, è in programma per il 28 ottobre.

La tracklist del nuovo album di Vasco Rossi

Trattandosi di un disco registrato dal vivo, a meno che il Blasco non decida di apportare dei tagli alla tracklist del disco, questa dovrebbe ripetere le scalette dei sei concerti presentati durante le sei serate a San Siro. Dopo l’introduzione, l’album si aprirà quindi sulle note di “Qui si fa la storia”: sorta di manifesto programmatico dei sei concerti – record di San Siro. Il disco si chiuderà, invece, sulle note di “Albachiara”, la canzone più celebre dell’intera discografia del rocker di Zocca. La probabile tracklist del nuovo disco dal vivo di Vasco Rossi, registrato allo stadio San Siro nel corso del suo ultimo tour estivo: