(@BassoFabrizio)



Parte con una schitarrata d'altri tempi e ha già vinto. Ed Sheeran appare puntuale come Greenwich, alle ore 21 San Siro diventa casa sua. Saluta Milano, come ha già fatto a Roma e a Firenze e sceglie il verde per colorare questa notte a San Siro. Aspettando il nuovo album, No.6 Collaborations Project’, in uscita il 12 luglio. Gioca molto sui colori, dal verde della poetica Castle on the Hill alla rock-rap Eraser dove sceglie un arancione che poi sfuma in un verde marina. Poche parole e una chitarra bastano per creare l'incanto. Anche la scelta dei visual è impeccabile. I colori segnano ma non distraggono e la musica resta centrale: The A Team fa accendere tutti i telefonini presenti allo stadio. Altro che invasione degli ultracorpi, qui siamo all'invasione delle lucciole tecnologiche. Non è serata da medley ma qualche compromesso con la propria storia bisogna trovarlo ed ecco che congiunge Don't e New Man. E' un uomo solo al comando.



Si capisce che ha voglia di condividere il concerto e non ha paura a dire ai fan che "questa sera perderò la voce con voi". Arriva la dolce, intensa Dive con le gradinate che tornano a brillare e il coro, uno dei più immensi e devoti che abbia mai visto in uno stadio, che lo accompagna per tutta la canzone. Il mantra della serata è I love you guys pronunciato con una sincerità disarmante. Il rosso, molto tonalità Suspiria, scivola sugli schermi, insieme a note che fanno friggere la chitarra, in Bloodstream. Nota dopo nota gli schermi si fanno più purpurei e pare di entrare in un'altra dimensione accompagnati da un boato infinito. E' il preludio a I don't Care, brano che ha la complicità di Justin Bieber. Fa caldo anche per gli eroi armati di sola chitarra, Ed beve e con un asciugamo cerca di darsi sollievo. Ma la vera gioia arriva dagli spalti: quando annuncia questa collaborazione con Bieber e ricorda che manca poco al 12 luglio, beh c'è quasi un istante di silenzio. Lo spezza lui con un uhuhuhuhhuh e un video spiazzante con labbra alla Andy Wharol, tennis e surf, slot machine. Ma, e ve la dico tutta, lui sulla tavola da surf con una camicia da spiaggia, rossa con stelle marine disegnate, è degna del miglior Tenerife Sea. Poi chiede a tutti di abbassare i toni. E' il momento di togliere i colori e fare uscire l'intimità.



Sembra assemblatore di erbe magiche uscito da un romanzo fantasy con la trilogia Lego House / Kiss Me / Give Me Love: è pazzesco come riesce incantare questo pubblico che schiera una folta rappresentanza di giovani. Proprio quelli che sono più generazione skip stavolta sono silenti e adoranti. Anzi potessero riavvolgerebbero il nastro e ascolterebbero il concerto in loop, almeno fino al giorno delle vacanze. Non può essere diversamente se il messaggio che arriva è Give me Love. I toni si alzano, si sentono good vibe: Ed Sheeran prepara San Siro ad accogliere la ragazza di Galway. La grafica è accattivante nella sua semplicità ma ciò che più colpisce è la semplicità e, appunto, Galway Girl ne è l'esempio più cristallino. Un'altra doppietta con Poor Wayfaring Stranger / I See Fire e per chi avesse ancora qualche dubbio arriva la certezza che può esserci una intera band dentro una chitarra. Ed Sheeran è la contemporaneità del menestrello. C'era una volta Bob Dylan, ora c'è lui. E sono pronto a scommettere che invecchiando non adotterà la spocchia di mister Tamburine Man.



SCALETTA

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don't / New Man

Dive

Bloodstream

I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber cover)

Tenerife Sea

Lego House / Kiss Me / Give Me Love

Galway Girl

Poor Wayfaring Stranger / I See Fire

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing



Encore:

Shape of You

You Need Me, I Don't Need You