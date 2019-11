Vasco Rossi torna in studio per nuove idee musicali

Vasco Rossi torna in studio di registrazione. In attesa del film e del disco live, i fan sperano in nuovi progetti musicali

Vige l’assoluta riservatezza ma Vasco Rossi ha nuovamente infiammato il web e scatenato la fantasia dei suoi fan. Sono bastate tre stories su Instagram per accendere l’entusiasmo e sognare un nuovo singolo o addirittura un nuovo album. Dopo la pubblicazione di “Se ti potessi dire”, il rocker di Zocca sembrava totalmente concentrato sulla preparazione del nuovo tour, ma eccolo nuovamente negli studi di registrazione. Sui social appare agli Speakeasy Studios di Los Angeles in cerca di ispirazioni musicali. Vasco Rossi riprende lo studio di registrazione con tutte le sue strumentazioni. Si trova negli Stati Uniti in compagnia di Marco Sonzini e Saverio Principini, suoi fedeli compagni di viaggio e che compaiono nelle stories. Come didascalia ecco il messaggio che fa sospettare l’arrivo di nuova musica: "In studio sempre alla ricerca di nuove idee musicali".

Il film e l'album dal vivo

Ovviamente le indiscrezioni si accavallano ma per ora non c’è nulla di ufficiale. Nel frattempo i fan possono avere un assaggio di quello che accadrà quest’estate grazie al film “NonStop Live 018-019”. Il 25, 26 e 27 novembre la pellicola sarà proiettata al cinema e racconterà gli ultimi due tour del cantautore. Diretto da Pepsy Romanoff, che affianca Vasco Rossi da anni anche nella regia dei suoi video musicali, il film parte dalle prove dello scorso anno al Rockisland di Rimini e arriva fino ai live di quest'anno allo Stadio San Siro di Milano e alla Fiera di Cagliari. Ovviamente c’è ampio spazio per i sei concerti sold out tenuti allo Stadio San Siro, record assoluto per un artista. Ad inizio dicembre, precisamente il 6, uscirà poi l’album live “Vasco NonStop Live” in vinile, standard e box superdeluxe con cd, dvd, libretto, il film e 45 giri con gli ultimi singoli. La tracklist ripete le scalette dei sei concerti a San Siro.

Vasco Rossi in tour nel 2020: date e biglietti

Tanta musica in attesa dei quattro concerti in programma per l’estate 2020. Pochi giorni fa Vasco Rossi ha ufficializzato le date dei 4 festival rock dove sarà assoluto protagonista. Il cantautore si esibirà al Circo Massimo e ad Imola, a quindici anni di distanza dall’ultimo concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il tour inizierà il 10 giugno 2020 con la data del Firenze Rocks 2020, sarà infatti lui ad aprire il festival che tra i protagonisti anche Green Day e Red Hot Chili Peppers. Cinque giorni dopo, il 15 giugno, Vasco Rossi si esibirà nell’area Expo per l’iDays Festival. Il 19 giugno il concerto al Circo Massimo per il Rock in Roma Festival. Chiuderà il tour la data di Imola in programma il 26 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Questo il calendario completo:

10 giugno – Firenze Rocks (Arena Visarno - Firenze)

15 giugno – iDays Festival (Area Expo – Milano)

19 giugno – Rock in Roma Festival (Circo Massimo – Roma)

26 giugno – Vasco NonStopLive Festival (Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Imola)

I biglietti sono in vendita già il 18 novembre in anteprima per gli iscritti al fan club "Il Blasco", dal 21 novembre alle ore 10 su Vivaticket.it, Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Pre-vendita per gli iscritti al fan club a partire dalle 12 di lunedì 18 novembre su Vivaticket. Dalle 10 di martedì 19 novembre c’è stata invece la prevendita per i titolari di carte Intesa Sanpaolo.