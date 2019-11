Vasco Rossi in concerto al Firenze Rocks: info e biglietti

Mancava solo la data e ora è tutto ufficiale. Vasco Rossi sarà uno dei protagonisti del Firenze Rocks 2020 e si esibirà mercoledì 10 giugno. Alla Visarno Arena arriva dunque il rocker italiano più conosciuto, più amato, più inter-generazionale. Dopo l’annuncio della presenza dei Green Day e dei Red Hot Chili Peppers, alla straordinaria line up del Firenze Rocks 2020 si aggiunge anche Vasco Rossi. I biglietti per poter assistere al concerto saranno in vendita a partire da giovedì 21 novembre alle ore 10 su Vivaticket.it, Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Pre-vendita per gli iscritti al fan club a partire dalle 12 di lunedì 18 novembre su Vivaticket. Dalle 10 di martedì 19 novembre ci sarà invece la prevendita per i titolari di carte Intesa Sanpaolo. Si tratta del quarto appuntamento confermato del “Non Stop Live Festival” che porterà Vasco Rossi ad esibirsi il 15 giugno a Milano nell’area expo per l’iDays Festival, il 19 giugno al Rock in Roma al Circo Massimo e il 26 giugno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola quindici anni dopo l'ultimo grande evento.

Le date del Vasco NonStop Live Festival

Lo stesso Vasco Rossi ha annunciato le date attraverso i social confermando quindi tutte le indiscrezioni che lo volevano nuovamente ad Imola oltre all’evento al Circo Massimo di Roma. Queste le date e le location scelte:

10 giugno – Firenze Rocks (Arena Visarno - Firenze)

15 giugno – iDays Festival (Area Expo – Milano)

19 giugno – Rock in Roma Festival (Circo Massimo – Roma)

26 giugno – Vasco NonStopLive Festival (Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Imola)

I biglietti saranno in vendita già il 18 novembre in anteprima per gli iscritti al fan club "Il Blasco", dal 21 in tutte le piattaforme di prevendita.

Il film e l’album dal vivo in arrivo

In attesa di rivedere dal vivo Vasco Rossi, i fan potranno assistere al cinema alla proiezione di “NonStop Live 018-019”, film concerto diretto da Pepsy Romanoff e che ripercorre gli ultimi due tour del rocker. La pellicola sarà distribuita nelle sale solo per tre giorni, il 25, 26 e 27 novembre. Il racconto parte dalle prove dello scorso anno al Rockisland di Rimini e arriva fino ai live di quest'anno allo Stadio San Siro di Milano e alla Fiera di Cagliari. Per info e prenotazioni, l’account Instagram ufficiale di Vasco Rossi segnala il sito stardust.it. Il 6 dicembre invece è fissata l’uscita del live “Vasco NonStop Live”, disponibile in vari formati, dal vinile al box superdeluxe con cd, dvd, libretto, il film e 45 giri con gli ultimi singoli.Trattandosi di un disco registrato dal vivo, la tracklist dovrebbe ripetere le scalette dei sei concerti presentati durante le sei serate a San Siro. Dopo l’introduzione, l’album si aprirà quindi sulle note di “Qui si fa la storia”. Poche settimane fa per accendere l’entusiasmo degli appassionati, Vasco Rossi ha pubblicato il singolo “Se ti potessi dire” e ne ha parlato così sui social: "Quando mi sono svegliato dalla Grande Morte del 2011, quando mi sono ritrovato dentro una situazione di malattia, in un viaggio che neanche pensavo fosse possibile, che neanche riuscivo a immaginare, ho cominciato a vedere la realtà con occhi diversi e a dare a tutto un nuovo ordine”.