Vasco Rossi in concerto nel 2020: 4 date per 4 festival rock

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, ora è ufficiale. Vasco Rossi ha pubblicato le date del prossimo tour in programma per l’estate 2020. Il rocker sarà protagonista di 4 festival rock per 4 date davvero speciali che lo porteranno anche al Circo Massimo e ad Imola, a quindici anni di distanza dall’ultimo concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Vasco Rossi partirà subito con il botto e aprirà il Firenze Rocks 2020 mercoledì 10 giugno. Il festival della città toscana si presenta come uno dei più importanti appuntamenti dell’estate dopo aver già annunciato i concerti di Green Day e Red Hot Chili Peppers. Cinque giorni dopo, il 15 giugno, Vasco Rossi sarà nuovamente di scena a Milano, questa volta non allo stadio San Siro ma nell’area Expo per l’iDays Festival. Il 19 giugno il concerto al Circo Massimo per il Rock in Roma Festival e infine il 26 giugno il gran ritorno ad Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per l’ultima tappa del Vasco NonStop Live Festival.

Il tour di Vasco Rossi nel 2020: le date

Lo stesso Vasco Rossi ha annunciato le date attraverso i social confermando quindi tutte le indiscrezioni. Queste le date e le location scelte:

10 giugno – Firenze Rocks (Arena Visarno - Firenze)

15 giugno – iDays Festival (Area Expo – Milano)

19 giugno – Rock in Roma Festival (Circo Massimo – Roma)

26 giugno – Vasco NonStopLive Festival (Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Imola)

I biglietti saranno in vendita già il 18 novembre in anteprima per gli iscritti al fan club "Il Blasco", dal 21 novembre alle ore 10 su Vivaticket.it, Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Pre-vendita per gli iscritti al fan club a partire dalle 12 di lunedì 18 novembre su Vivaticket. Dalle 10 di martedì 19 novembre ci sarà invece la prevendita per i titolari di carte Intesa Sanpaolo.

L’album “Vasco NonStop Live” e il film del tour

Vasco Rossi non si ferma e anche per la fine del 2019 ha tantissimi progetti in uscita. Dopo aver lanciato il singolo “Se ti potessi dire”, il 25, 26 e 27 novembre sarà protagonista anche al cinema. Arriva infatti per soli tre giorni il film “NonStop Live 018-019” che racconta gli ultimi due tour del cantautore. Diretto da Pepsy Romanoff, che affianca Vasco Rossi da anni anche nella regia dei suoi video musicali, il film parte dalle prove dello scorso anno al Rockisland di Rimini e arriva fino ai live di quest'anno allo Stadio San Siro di Milano e alla Fiera di Cagliari. Per info e prenotazioni, l’account Instagram ufficiale di Vasco Rossi segnala il sito stardust.it. Il film evidenzia anche i sei concerti sold out tenuti allo Stadio San Siro, record assoluto per un artista e primato ritoccato dallo stesso Vasco Rossi che si era fermato a quattro concerti. Oltre al film, il 6 dicembre uscirà l’album live “Vasco NonStop Live” in vinile, standard e box superdeluxe con cd, dvd, libretto, il film e 45 giri con gli ultimi singoli. La tracklist ripete le scalette dei sei concerti a San Siro.