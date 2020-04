Con una serie indovinelli pubblicati sulla pagina ufficiale, è stato in parte rivelato il cast del. Per la prima volta nella sua storia l’evento non si terrà in piazza San Giovanni a Roma per rispettare le disposizioni previste per fronteggiare la diffusione del Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ). Il Concerto del Primo Maggio 2020 sarà composto da collegamenti, set musicali e contributi speciali, mentre alcuni live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma o in altre location speciali sparse per l’Italia e proposte direttamente dagli artisti.