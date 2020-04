La stella del pop Lady Gaga ha organizzato un grande concerto – evento virtuale di beneficenza per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro il Coronavirus. Il progetto “ One World: Together At Home ”, nato con il supporto del gruppo Global Citizen, vedrà la partecipazione di star internazionali come Paul McCartney, Elton John, Chris Martin dei Coldplay, Eddie Vedder (Pearl Jam), Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Billie Eilish e moltissimi altri artisti.