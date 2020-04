Cantante, attrice ed ex modella classe 1966, Samantha Fox ha ottenuto una grande popolarità negli anni Ottanta grazie a due hit come “Touch Me (I Want Your Body)” pubblicata nel 1986 e “Nothing’s Gonna Stop Me Now” del 1987. In carriera ha conquistato le vette delle classifiche in Gran Bretagna, Regno Unito, Svezia e Australia. Autentico sex symbol degli anni Ottanta, ha pubblicato sette album in studio. Nel 2003 ha svelato il suo rapporto con la manager Myra Stratton (scomparsa per un tumore nel 2015). Nel 2020 era pronta a convolare a nozze con Linda Olsen, ma l’emergenza coronavirus ha costretto a rinviare il tutto a data da destinarsi.