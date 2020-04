La carriera e le curiosità di Alex Britti, tra gli artisti presenti al concerto del Primo Maggio 2020

Un cast ricco e omogeneo sarà protagonista del Concerto del Primo Maggio 2020. Sarà la prima edizione dopo trenta anni che non si terrà a Piazza San Giovanni. Il rispetto delle disposizione previste contro il Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha costretto gli organizzatori a rimodulare l’evento e costruire una giornata ricca di live e contributi in diretta da diverse location in giro per l’Italia. Tra gli artisti annunciati ci sarà anche Alex Britti che ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Una parola differente” che segna il suo ritorno (dopo la collaborazione con Salmo) a tre anni di distanza da “In nome dell’amore – Volume 2”, l’ultimo album pubblicato. Il cantautore romano è stato tra i più attivi in questo periodo di quarantena proponendo lezioni di chitarra in diretta Instagram e intrattenendo i suoi fan con numerose live sui social. Non si tratta della prima partecipazione di Alex Britti al concerto del Primo Maggio, l’artista era già salito sul palco dell’evento in occasione del decennale nel 1999 e nel 2015.

La carriera di Alex Britti

Dopo tanta gavetta come chitarrista, Alex Britti raggiunge il successo nel 1998 grazie al brano “Solo una volta (o tutta la vita)” e all’album “It.Pop” che raggiunge il triplo disco di platino. Due anni dopo fa di nuovo centro partecipando al Festival di Sanremo con “Oggi sono io”, probabilmente la canzone più famosa di tutta la sua carriera. Alex Britti ha partecipato anche al Pavarotti & Friends e dato ampio spazio alla sua attività live. Arriva anche la seconda partecipazione al Festival di Sanremo con “Sono contento”, mentre l’album “La Vasca” conquista anche in questo caso il triplo disco di platino. In carriera ha partecipato altre tre volte a Sanremo con “7000 caffè”, “Solo con te” e “Un attimo importante”. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo best of, due anni dopo l’album “Bene così” e tra il 2015 al 2017 si è dedicato al progetto “In nome dell’amore” con l’uscita di due volumi. In tutto sono nove gli album di inediti pubblicati da Alex Britti.

Curiosità, dalle collaborazioni al cinema

Per arrivare al successo Alex Britti ha accumulato tanta esperienza come chitarrista. Tra le curiosità della sua carriera un passato come turnista in giro per l’Europa fin da giovanissimo e una grande passione per il blues. Ha suonato per artisti del calibro di Rosa King, Buddy Miles e Billy Preston. Dopo aver raggiunto la popolarità conquista il Festival di Sanremo 1999 (categoria Giovani) con “Oggi sono io”, brano reinterpretato anche da Mina «Mi viene un colpo ogni volta che l'ascolto con la voce di Mina» dichiarerà l'artista. Tra le collaborazioni più importante anche un lungo tour nella stagione 2006-2007 con Edoardo Bennato. Appassionato di cucina, Alex Britti ha anche partecipato alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia, spin-off del celebre talent show culinario MasterChef. Tra le curiosità anche tre apparizioni cinematografiche in "Piacere Michele Imperatore", commedia con Biagio Izzo diretta da Bruno Memoli, "Stressati" e "Innamorati di me".