Fuori venerdì 24 aprile il nuovo singolo di Alex Britti, “Una parola differente”, che segna il suo ritorno a tutti gli effetti (dopo la collaborazione con Salmo) a tre anni di distanza dall’ultimo album di inediti “In nome dell’amore – Volume 2”. «Volevo dirvi “una parola differente” – ha scritto il cantautore romano su Facebook lanciando il brano – in questo momento così difficile, dopo le lezioni di chitarra, ho pensato molto ai gesti e alle emozioni che anche durante questa emergenza Covid non abbiamo smesso di fare o provare… Ecco perché ho deciso di far uscire una nuova canzone proprio ora». Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, per ora non prelude però all’uscita di un nuovo album. Che resta un progetto ma per ora senza confini ben definiti.

Il testo di “Una parola differente”

Di seguito il testo completo di “Una parola differente”, il nuovo singolo di Alex Britti:

Volevo dirti una parola differente

ma quelle che magari ti hanno detto già

com’è difficile rimanere originali

mentre tutto scorre ad alta velocità

Come farò ad attirare l’attenzione

fare colpo su di te, sì

mentre corriamo perché piove

ci rifugiamo in un portone

se un amore è solamente un’invenzione come dici tu

allora perché restiamo qui bagnati e non ci stacchiamo più

E non è il buio che ci inghiotte

ma la voglia di restare insieme un’altra notte

spengo un’altra sigaretta

mentre dormi guardo l’alba

che non sembra ma ci aspetta

benedetta

Com’è possibile che in mezzo a tanta gente

ti guardo e tu mi chiedi: come stai?



Ci rincorriamo troppo spesso nelle storie

ma non parliamo mai

Diciamo sempre lascia stare

ci nascondiamo nei vorrei andare via, mollare tutto

ma poi non lo facciamo mai

se inseguire un sogno è così bello

figurati la realtà

allora, dai, stammi vicina adesso

fino a che la pioggia smetterà

E non è il buio che ci inghiotte

ma la voglia di restare insieme un’altra notte

trovo molto divertente

che ti incazzi e poi mi dici:

scusa, amore non è niente d’importante

Non è il buio che ci inghiotte

ma la voglia di restare insieme un’altra notte

trovo molto divertente

che ti incazzi e poi mi dici:

scusa, amore non è niente… d’importante

Volevo dirti una parola differente

ma quelle che magari ti hanno detto già.

Da “Oggi sono io” al successo

Era il 26 febbraio 1999 quando Alex Britti, dopo averla presentata a Sanremo vincendo nella sezione Nuove Proposte, lanciava “Oggi sono io”, la sua prima numero 1 in classifica. Non il suo primo successo, visto che l’anno prima era esploso fragorosamente con la hit estiva “Solo una volta o tutta la vita”, che però si era spinta al massimo alla numero 2. Di seguito il testo di “Oggi sono io”:

E non so perché quello che ti voglio dire

Poi lo scrivo dentro una canzone

Non so neanche se l'ascolterai

O resterà soltanto un'altra fragile illusione

Se le parole fossero una musica

Potrei suonare ore ed ore, ancora ore

E dirti tutto di me

Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca

E non riesco a dire neanche come stai

Come stai bene con quei pantaloni neri

Come stai bene oggi

Come non vorrei cadere in quei discorsi

Già sentiti mille volte

E rovinare tutto

Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi

Senza quella sensazione che non mi fa dire

Che mi piaci per davvero

Anche se non te l'ho detto

Perché è squallido provarci

Solo per portarti a letto

E non me ne frega niente

Se dovrò aspettare ancora

Per parlarti finalmente

Dirti solo una parola

Ma dolce più che posso

Come il mare come il sesso

Finalmente mi presento

E così, anche questa notte è già finita

E non so ancora dentro come sei

Non so neanche se ti rivedrò

O resterà soltanto un'altra inutile occasione

E domani poi ti rivedo ancora

E mi piaci per davvero

Anche se non te l'ho detto

Perché è squallido provarci

Solo per portarti a letto

E non me ne frega niente

Se non è successo ancora

Aspetterò quand'è il momento

E non sarà una volta sola

Spero più che posso

Che non sia soltanto sesso

Questa volta lo pretendo

Preferisco stare qui da solo

Che con una finta compagnia

E se davvero prenderò il volo

Aspetterò l'amore e amore sia

E non so se sarai tu davvero

O forse sei solo un'illusione

Pero stasera mi rilasso

Penso a te

E scrivo una canzone

Dolce più che posso

Come il mare come il sesso

Questa volta lo pretendo

Perché oggi sono io

Oggi sono io.