Ariana Grande supera Taylor Swift conquistando un record su Spotify

Ariana Grande ha strappato questo nuovo record grazie al successo del brano Santa Tell Me e dell’album Wicked: The Soundtrack; la canzone natalizia ha da poco superato 1.260.000.000 di streaming.

Inoltre, a marzo la cantante (FOTO) ha pubblicato l'ultimo progetto discografico Eternal Sunshine trainato dai singoli The Boy Is Mine, We Can't Be Friends (Wait for Your Love) e Yes, And?

Tra le canzoni più celebri della discografia di Ariana Grande troviamo sicuramente Dangerous Woman, Into You, No Tears Left to Cry, Thank U, Next e Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored.