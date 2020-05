Zucchero canta Va Pensiero per "One World: Together at Home" - VIDEO

Il cantante emiliano pubblica un contributo inedito registrato per la maratona benefica “One World: Together at Home”

Tra gli artisti più attivi durante il lockdown c’è sicuramente Zucchero. Oltre a pubblicare spesso contenuti social per i propri fan, il bluesman italiano ha partecipato al Concerto del Primo Maggio e all’evento “One World: Together At Home”, iniziativa benefica ideata da Lady Gaga per raccogliere fondi da donare all’Organizzazione Mondiale della Sanità impegnata nella lotta al Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Proprio in quell’occasione Zucchero aveva registrato una versione rivisitata di “Va pensiero”, brano tratto dall’opera “Nabucco” di Giuseppe Verdi e presente nella riedizione dell’album “The best of Zucchero Fornaciari Greatest Hits”. Il video non è però stato trasmesso e così il cantautore ha deciso di condividerlo sui social. Il brano venne realizzato per la partecipazione di Zucchero ad un’altra iniziativa benefica organizzata nel 1997 da Sting.

L’evento benefico “One World: Together At Home” Per “One World: Together At Home”, Zucchero ha dato il suo contributo con una versione emozionante, solo piano e voce, di “Indaco dagli occhi del cielo”, cover di “Everybody's got to learn sometime”, brano dei Korgis e presente nell’album “Zu & Co” del 2004. Alla maratona musicale hanno partecipato tra gli altri la stessa Lady Gaga, Stevie Wonder, i Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, Eddie Vedder, Andrea Bocelli e Billie Eilish. “One World Together At Home” è diventato anche un album composto da 79 canzoni disponibili su tutte le piattaforme digitali di streaming. L’evento ha raccolto 127.9 milioni di dollari che verranno distribuiti tra il COVID-19 Solidarity Response Fund della World Health Organization (Organizzazione mondiale della sanità) e le organizzazioni regionali e locali di tutto il mondo impegnate nella lotta al Coronavirus.