Sanremo 2021 vedrà anche la partecipazione di Extraliscio nel corso della seconda serata in onda dal palco dell’Ariston. Ad affiancare la band romagnola sarà Davide Toffolo . Un vero e proprio artista poliedrico, la cui presenza incuriosisce non poco i tanti fan. È un fumettista, chitarrista, cantante e frontman dei “ Tre Allegri Ragazzi Morti ”, pronto a fare proprio il Festival della musica italiana.

La presentazione del brano non lascia dubbi in merito alla loro voglia di rompere le regole non scritte di Sanremo: “Il ballo è vietato, noi siamo fuorilegge e il Festival sarà la nostra balera”. Il maxi gruppo ha spiegato di non voler altro che divertirsi durante la propria esibizione. L’obiettivo primario sarà quello di proporre un modo diverso di pensare.