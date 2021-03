Un’avventura, testo canzone di Battisti cantato da Bugo a Sanremo 2021

Un’avventura, il testo

approfondimento

Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2021

Non sarà

un'avventura

non può essere soltanto una primavera

questo amore

non è una stella

che al mattino se ne va,

oh no no no no no no.

Non sarà

un'avventura

questo amore è fatto solo di poesia

tu sei mia,

tu sei mia

fino a quando gli occhi miei

avran luce per guardare gli occhi tuoi.

Innamorato

sempre di più

in fondo all'anima

per sempre tu.

Perché non è una promessa

ma è quel che sarà

domani e sempre

sempre vivrà,

sempre vivrà,

sempre vivrà,

sempre vivrà.

No, non sarà

un'avventura, un'avventura

non è un fuoco che col vento può morire

ma vivrà

quanto il mondo

fino a quando gli occhi miei

avran luce per guardare gli occhi tuoi.

Innamorato

sempre di più

in fondo all'anima

per sempre tu.

Perché non è una promessa

ma è quel che sarà

domani e sempre

sempre vivrà,

perché io sono innamorato

e sempre di più

in fondo all'anima

ci sei per sempre tu...