M.M.B., chi sono i musicisti che cantano con Max Gazzè a Sanremo 2021

approfondimento

La scaletta di Sanremo 2021: ospiti e cantanti nella terza serata

La The Magical Mystery Band, nota come M.M.B., è un gruppo che ha già avuto modo di collaborare in passato con Max Gazzé. Musicisti ben noti per il tribuno ai Beatles che da anni portano sul palco. Il loro stesso nome è un omaggio a un lavoro discografico del 1967 dei Fab Four.