I Neri per Caso, sono nati a Salerno negli anni ’90. La formazione del collettivo a cappella più amato in Italia è avvenuta, come suggerisce il nome “per caso”. In occasione di un live del 1994, il musicista Claudio Mattone li incontrò e chiese loro il motivo per cui si esibissero completamente vestiti di nero. La curiosa risposta: “per caso”, divenne poco tempo dopo il loro marchio di fabbrica. Da quel momento, ogni esibizione era rigorosamente in total black.

