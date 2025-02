Proviene da Salerno il gruppo musicale dei Neri per Caso, formato da Ciro Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis, Mimì Caravano, Gonzalo Caravano, Diego Caravano (sostituito nel 2015 da Daniele Blaquier), noto soprattutto per le sue esibizioni a cappella. Il gruppo nasce nel 1991 con un altro nome, Crecason, dai cognomi Crescenzo e Caravano, più il suffisso "son" dal gruppo statunitense dei Jackson 5. A dare loro il nome è il paroliere Claudio Mattone, che li chiama "Neri per caso" vedendoli in un locale di Roma esibirsi tutti vestiti di nero senza alcuna ragione. Da allora vengono ricordati così e le loro esibizioni avvengono sempre rigorosamente in nero. Diventano famosi proprio a Sanremo: nel 1995, infatti, vincono nella categoria Nuove proposte portando il brano Le ragazze, eseguito totalmente a cappella. Autori di 10 album in studio e con diversi tour in Italia e all’estero, sono conosciuti soprattutto per i duetti con artisti celebri del calibro di Mango, Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Ornella Vanoni e Loredana Bertè. La loro ultima partecipazione a Sanremo è del 2021 quando, sempre nella serata dei duetti, sono saliti sul palco con Ghemon per interpretare un medley di Le ragazze, Donne, Acqua e Sapone e La canzone del Sole. Una serata, quelle delle cover, che li aveva visti protagonisti anche in passato: nel 2018 erano saliti sul palco insieme ad Elio e le Storie Tese con il brano Arrivedorci.