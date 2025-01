Pino Daniele – Nero a metà: il documentario sul cantautore è al cinema

Il film documentario di Marco Spagnoli e Stefano Senardi, un ritratto dell'artista realizzato a dieci anni dalla sua scomparsa, resta al cinema in programmazione nelle sale nazionali per effetto del successo al box office nelle giornate in cui è stato proiettato come evento speciale. La pellicola è stata vista da quasi sessanta mila spettatori in tre giorni

L'affetto del pubblico per Pino Daniele, la sua musica e la sua storia

A grande richiesta, Pino Daniele - Nero a metà rimarrà al cinema nei prossimi giorni, un risultato che dipende dall'accoglienza più che positiva del documentario che è stato proiettato al cinema tra il 4 e il 6 gennaio 2025, nel fine settimana in cui i fan del cantautore hanno celebrato la sua vita in occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa.

Il documentario resterà in programmazione nelle sale nazionali, forte del mezzo milione di incassi, ottenuto in soli tre giorni.

Colpiti e commossi dal riscontro del pubblico, Spagnoli e Senardi, autori del racconto cinematografico, hanno espresso la loro gioia per essere riusciti a raggiungere un pubblico così grande, una comunità di persone che hanno amato e che amano Pino Daniele, persone che si sono emozionate e che, dopo la proiezione, li hanno raggiunti via social per ringraziarli per l'esperienza.

"Abbiamo ricevuto decine di messaggi da parte del pubblico che ci ringraziava per averlo emozionato e commosso raccontando Pino Daniele e Napoli attraverso un punto di vista originale e inedito", ha detto Spagnoli.

Le parole del regista si rispecchiano in quelle di Stefano Senardi che ha aggiunto un ringraziamento a tutte le voci che hanno contribuito a realizzare questo ritratto inedito di Pino Daniele. "Sono anche contento di aver dato spazio anche a qualche giovane artista e alla città di Napoli, particolarmente bella illuminata dalla musica di Pino Daniele", ha detto Senardi.

Eagle Pictures, infine, si è detta soddisfatta di aver consegnato agli spettatori un prodotto in grado di toccarli emotivamente attraverso la connessione con Pino Daniele, "uno dei più grandi musicisti italiani".