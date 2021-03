“Il mio canto libero” è uno dei brani più famosi di Lucio Battisti. In occasione della serata delle cover i Coma_Cose presenteranno la loro inedita versione del brano assieme a Alberto Radius e i Mamakass. Condividi:

Nella terza serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover, i Coma Cose portano sul palco dell’Ariston “Il mio canto libero” di Lucio Battisti assieme a Alberto Radius e Mamakass. Il duo in gara al Festival sceglie uno dei brani storici della canzone d’autore italiana oltre che uno dei più famosi della storia della musica contemporanea del nostro paese.

“Il mio canto libero” è inclusa nel disco omonimo del 1972, il numero sette per la carriera di Lucio Battisti. Secondo molti, questo disco rappresenta il punto cruciale della carriera del cantautore, segnando il suo ingresso nella maturità compositiva e testuale. Al fianco di Lucio Battisti, ovviamente, c’è Mogol che firma tutti brani del disco.

Rimasto al primo posto in classifica per ben 11 settimane, “Il mio canto libero” è il disco più venduto del 1973 con oltre 450mila copie solo per la prima stampa. Un disco e un brano dei record, insomma, che rappresenta una bella responsabilità per i Coma_Cose e i loro ospiti sul palco dell’Ariston.

Chi sono Alberto Radius e i Mamakass? Ospiti dei Coma_Cose a Sanremo 2021 Alberto Radius e i Mamakass. Alberto Radius è uno storico chitarrista e produttore discografico, noto soprattutto per la sua carriera da session man e per il suo percorso musicale con i Formula 3. Musicista di spicco della scena musicale italiana, Alberto Radius ha lavorato con tutti i più grandi nomi del nostro panorama artistico. Tra i più noti ricordiamo: Lucio Battisti, Marcella Bella, Pierangelo Bertoli, Cristiano Malgioglio, Franco Battiato, Alice, Milva, Giuni Russo. Loredana Bertè e moltissimi altri. Molto attivo anche nell'ambito delle sigle televisive, nel corso degli anni firma moltissimi temi noti che sono entrati nell'immaginario collettivo tipo la sigla del celebre cartone animato "Holly e Benji due fuoriclasse". Nella sua lunghissima carriera Alberto Radius può vantare: 22 album tra dischi solisti, con i Formula 3 e con altri progetti musicali.

I Mamakass sono un duo musicale composto da Fabio Dale' e Carlo Frigerio. Il loro percorso musicale è estremamente variegato e nel tempo li ha visti nel ruolo di produttori, polistrumentisti, tecnici del suono, arrangiatori e via dicendo. I Mamakass hanno collaborato con alcuni tra i maggiori artisti della scena musicale contemporanea tra cui: Coma_Cose, Subsonica, Ghali, J-Ax, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Raphael Gualazzi, Galeffi, Dargen D'Amico, Andrea Nardinocchi, Meg e moltissimi altri. Per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2021, hanno lavorato alla ì musica del brano in gara dei Coma Cose "Fiamme negli occhi" e hanno lavorato all'arrangiamento della cover de "Il mio canto libero". Motivo per cui la loro presenza sul palco dell'Ariston è praticamente d'obbligo.