Il testo di “Caruso”, il brano di Lucio Dalla che Ermal Meta interpreta alla serata duetti di Sanremo 2021 insieme alla Napoli Mandolin Orchestra Condividi:

Per la serata duetti al Festival di Sanremo, Ermal Meta ha deciso di interpretare “Caruso” di Lucio Dalla insieme alla Napoli Mandolin Orchestra. Il cantautore ha spiegato di non aver scelto questa canzone per la ricorrenza del 4 marzo (giorno di nascita di Dalla) ma per il suo forte legame con Napoli e per l'amore per questo grande capolavoro.

approfondimento La scaletta di Sanremo 2021: terza serata “Non ho fatto calcoli – ha dichiarato l'artista a proposito del brano scelto per il duetto - Ho scelto Caruso, anche se tutti mi sconsigliavano di portarla a Sanremo. Cerco sempre di andare contro i consigli, anche se sono saggi, perché preferisco misurarmi con i miei limiti, mettermi un guanto di velluto per toccare qualcosa di intoccabile. Sento un legame forte con Napoli. La prima volta che ci sono stato mi sono sentito subito a casa. Sento molto vicina questa città, ritengono sia una rappresentazione dell’Italia intera. Se non capisci Napoli non puoi capire l’Italia, anche musicalmente”.

approfondimento I cantanti di Sanremo 2021: Ermal Meta. FOTO Finito il Festival di Sanremo, in cui Ermal Meta è in gara con il brano “Un milione di cose da dirti”, il cantante vorrebbe tornare sul palco a suonare il suo nuovo album, “Tribù urbana”. “Vorrei suonare il disco dal vivo. Ma chissà Magari rimettere mano al romanzo, le prime pagine son venute fuori durante l'isolamento. Strano, in quelle settimane non riuscivo a far musica. Ero come raggelato. Così mi sono detto: lanciamoci in questa nuova sfida”.