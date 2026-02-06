Offerte Sky
Milano Cortina 2026, Mattarella a San Siro su tram guidato da Valentino Rossi. VIDEO

Sport

Durante la cerimonia di apertura è stato proiettato un video che mostra il percorso di un tram a Milano, su cui compare proprio il Capo dello Stato. A guidare l'iconico mezzo milanese, un autista d'eccezione: il campione di MotoGP Valentino Rossi. Dopo la proiezione delle immagini, l'ingresso di Mattarella al Meazza, in tribuna, e il saluto al pubblico

ascolta articolo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è - di nuovo - protagonista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante la cerimonia di apertura a San Siro (IL RACCONTO LIVE), è stato proiettato un video che mostra il percorso di un tram a Milano, su cui compare proprio il Capo dello Stato. A guidare l'iconico mezzo milanese, un autista d'eccezione: il campione di MotoGP Valentino Rossi. Dopo la proiezione delle immagini, Mattarella ha fatto il suo ingresso allo stadio, in tribuna, da dove ha salutato il pubblico e dove si è seduto al fianco della Presidente del Cio, Kirsty Coventry.

Il video

Sul tram protagonista del filmato si vedono salire e scendere comuni cittadini, ma anche passeggeri speciali: gli orchestrali del Teatro La Scala e atlete e atleti con gli sci. Il tram numero 26, chiaro riferimento all'anno dei Giochi, fa un percorso notturno in una Milano quasi fatata, toccando i luoghi più simbolici della città. All'interno si vede il Presidente della Repubblica che interagisce con due bambine a cui è caduto un pupazzetto della mascotte dei giochi olimpici, che lui raccoglie da terra. Poi, prima di scendere alla fermata dello Stadio Meazza, capolinea del percorso, il Capo dello Stato si accorge che il tram è stato guidato da un autista molto, molto famoso: Valentino Rossi in perfetta divisa da tranviere.

Approfondimento

Mattarella a Monza incontra ragazzi di PizzAut e Nico Acampora. VIDEO
A photo distributed by the press office of the Presidency of the Italian Republic shows President Sergio Mattarella recording a video with former motorcycle racer Valentino Rossi, which was screened during the opening ceremony of the Milan-Cortina Winter Olympics. Milan, February 6, 2026. HANDOUT PRESIDENCY OF THE REPUBLIC / PAOLO GIANDOTTI
In foto, un momento della registrazione del video - ©Ansa
