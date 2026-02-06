Durante la cerimonia di apertura è stato proiettato un video che mostra il percorso di un tram a Milano, su cui compare proprio il Capo dello Stato. A guidare l'iconico mezzo milanese, un autista d'eccezione: il campione di MotoGP Valentino Rossi. Dopo la proiezione delle immagini, l'ingresso di Mattarella al Meazza, in tribuna, e il saluto al pubblico

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è - di nuovo - protagonista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante la cerimonia di apertura a San Siro (IL RACCONTO LIVE), è stato proiettato un video che mostra il percorso di un tram a Milano, su cui compare proprio il Capo dello Stato. A guidare l'iconico mezzo milanese, un autista d'eccezione: il campione di MotoGP Valentino Rossi. Dopo la proiezione delle immagini, Mattarella ha fatto il suo ingresso allo stadio, in tribuna, da dove ha salutato il pubblico e dove si è seduto al fianco della Presidente del Cio, Kirsty Coventry.