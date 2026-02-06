Offerte Sky
Mattarella a Monza incontra ragazzi di PizzAut e Nico Acampora. VIDEO

Politica

Nico Acampora e i ragazzi di PizzAut hanno incontrato il Presidente della Repubblica a Monza, a poche ore dall'inizio della cerimonia di apertura dellle Olimpiadi, consegnandogli alcuni omaggi, tra cui le “Chiacchiere di PizzAut”, iniziativa legata a un progetto di autonomia abitativa. Il capo dello Stato ha salutato e abbracciato i giovani, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto

Il presidente della Repubblica Mattarella, a poche ore dall'inizio della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha incontrato all'Hotel de la Ville di Monza il  Nico Acampora, fondatore di Pizzaut (ristorante che dà lavoro a una trentina di ragazzi autistici) insieme a una piccola delegazione di dipendenti. Mattarella ha salutato e abbracciato i giovani, mentre Acampora ha donato al presidente le “Chiacchiere di PizzAut”, iniziativa legata a un progetto di autonomia abitativa.

