Sono tre i danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie italiane in concomitanza con l'inizio di Milano Cortina, Trovato ordigno rudimentale a Castelmaggiore, gli investigatori che stanno svolgendo gli accertamenti non escludono che si tratti di un atto dimostrativo di matrice anarchica. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata. Sul posto la Digos. Salvini: "Se confermato attentato, è qualcuno che vuole male all'Italia"

Cavi tranciati e un ordigno esplosivo trovato nei pressi della stazione di Bologna. Sono tre i danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie italiane in concomitanza con l'inizio di Milano Cortina. Gli investigatori che stanno svolgendo gli accertamenti non escludono che si tratti di un atto dimostrativo di matrice anarchica sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi, anche se al momento non ci sono rivendicazioni. Sul posto sono presenti anche gli artificieri che stanno facendo accertamenti ma a quanto risulta i cavi sarebbero stati tranciati dalle fiamme in seguito all’incendio provocato dall’innesto artigianale a Castelmaggiore.

La circolazione ferroviaria nel nodo di Bologna Centrale è fortemente rallentata: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Le linee interessate sono la ordinaria Bologna-Padova, l'Alta velocità sulla stessa tratta, dove sono stati troncati cavi elettrici in un pozzetto e la Bologna-Ancona, a Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina elettrica. Nei pressi della stazione, dove sono in corso gli accertamenti oltre alla Polfer c'è anche la Digos.