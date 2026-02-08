Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Milano-Cortina, Trump contro lo sciatore Hess: "Non rappresenta gli Usa? Lasci la squadra"

Il presidente americano si è scagliato contro l'atleta 27enne che, in Italia per i Giochi di Milano Cortina, in un'intervista dei giorni scorsi ha confessato che "rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti. E' un po' difficile. Stanno succedendo molte cose che non mi piacciono"

Donald Trump si è scagliato contro un atleta americano durante le Olimpiadi invernali in corso a Milano-Cortina. (LE NEWS IN DIRETTA). "Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali". Questo l'attacco di Donald Trump contro l'atleta 27enne che, in Italia per i Giochi di Milano Cortina, in un'intervista dei giorni scorsi ha confessato che "rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti. E' un po' difficile. Stanno succedendo molte cose che non mi piacciono". La polemica è scaturita da un post su Truth del presidente americano. "Se è così - ha incalzato il tycoon - non avrebbe dovuto nemmeno candidarsi per la squadra, è un peccato che ne faccia parte. È davvero difficile fare il tifo per una persona del genere". 

A Milano il corteo di protesta contro le Olimpiadi 2026 e l’ICE. FOTO

Alcune migliaia di persone hanno sfilato alla manifestazione promossa dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano-Cortina. Ci sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell'ordine contro manifestanti che, staccati dal corteo contro le Olimpiadi in Corvetto, si dirigevano verso la tangenziale est

