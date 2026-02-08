Il presidente americano si è scagliato contro l'atleta 27enne che, in Italia per i Giochi di Milano Cortina, in un'intervista dei giorni scorsi ha confessato che "rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti. E' un po' difficile. Stanno succedendo molte cose che non mi piacciono"

Donald Trump si è scagliato contro un atleta americano durante le Olimpiadi invernali in corso a Milano-Cortina. (LE NEWS IN DIRETTA). "Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali". Questo l'attacco di Donald Trump contro l'atleta 27enne che, in Italia per i Giochi di Milano Cortina, in un'intervista dei giorni scorsi ha confessato che "rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti. E' un po' difficile. Stanno succedendo molte cose che non mi piacciono". La polemica è scaturita da un post su Truth del presidente americano. "Se è così - ha incalzato il tycoon - non avrebbe dovuto nemmeno candidarsi per la squadra, è un peccato che ne faccia parte. È davvero difficile fare il tifo per una persona del genere".