Serie A, Atalanta-Cremonese 2-1. Ora Roma-Cagliari

Sport
©Ansa

 Alla New Balance Arena di Bergamo si impongono i nerazzurri. Stasera in campo Roma e Cagliari per l'altro posticipo

Il lunedì della 24^ giornata di campionato di serie A si è aperto con il match delle 18.30 tra Atalanta e Cremonese, che è terminato 2-1 per i padroni di casa. Dalle 20.45 tocca a Roma-Cagliari (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). 

La cronaca di Atalanta-Cremonese 2-1

Al 13' gol di Krstovic su assist di Raspadori. Poi, poco più di 10 minuti dopo, Atalanta ancora a segno con Zappacosta su assist di Pasalic. Secondo tempo all'inizio senza grandi emozioni, sul finale tiro fuori di Thorsby. Fiammata di Djimsiti al 91': trova la rete, ma il VAR annulla. Poi si fa vedere anche la Cremonese, con Thorsby che segna al 94'.

Il tabellino di Atalanta Cremonese

Krstovic N. 13', Zappacosta D. 25', Thorsby 94'

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (58' Kossounou); Zappacosta (68' Bellanova), Ederson, Pasalic, Zalewski (70' Bernasconi); Samardzic (70' Sulemana), Raspadori; Krstovic. All. Palladino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini (40' Terracciano), Baschirotto, Luperto; Barbieri, Grassi (61' Payero), Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy (61' Sanabria), Bonazzoli (46' Djuric). All. Nicola.

AMMONITI: Kolasinac (A)

Serie A, Juventus-Lazio 2-2: video, gol e highlights
