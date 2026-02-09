Serie A, Atalanta-Cremonese 2-1. Ora Roma-Cagliari

Alla New Balance Arena di Bergamo si impongono i nerazzurri. Stasera in campo Roma e Cagliari per l'altro posticipo
Il lunedì della 24^ giornata di campionato di serie A si è aperto con il match delle 18.30 tra Atalanta e Cremonese, che è terminato 2-1 per i padroni di casa. Dalle 20.45 tocca a Roma-Cagliari (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Atalanta-Cremonese 2-1
Al 13' gol di Krstovic su assist di Raspadori. Poi, poco più di 10 minuti dopo, Atalanta ancora a segno con Zappacosta su assist di Pasalic. Secondo tempo all'inizio senza grandi emozioni, sul finale tiro fuori di Thorsby. Fiammata di Djimsiti al 91': trova la rete, ma il VAR annulla. Poi si fa vedere anche la Cremonese, con Thorsby che segna al 94'.
Il tabellino di Atalanta Cremonese
Krstovic N. 13', Zappacosta D. 25', Thorsby 94'
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (58' Kossounou); Zappacosta (68' Bellanova), Ederson, Pasalic, Zalewski (70' Bernasconi); Samardzic (70' Sulemana), Raspadori; Krstovic. All. Palladino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini (40' Terracciano), Baschirotto, Luperto; Barbieri, Grassi (61' Payero), Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy (61' Sanabria), Bonazzoli (46' Djuric). All. Nicola.
AMMONITI: Kolasinac (A)
Approfondimento
Serie A, Juventus-Lazio 2-2: video, gol e highlights
©Getty
Pallone d'Oro: chi ne ha vinti di più nella storia. FOTO
Lionel Messi guida la classifica all-time con 8 trofei: è lui il calciatore più premiato in assoluto, davanti a Cristiano Ronaldo fermo a 5. Oltre a loro, altri otto giocatori hanno trionfato in diverse occasioni. LA FOTOGALLERY