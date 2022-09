Elezioni 2022, la madre di Giorgia Meloni: "Sono felice per lei"

Anna Paratore liquida come "baggianate" i titoli dei giornali esteri che parlano del pericolo neofascista e si augura che "per prima cosa mia figlia tolga il reddito di cittadinanza ai 18enni"

Nell'intervista la madre di Giorgia Meloni liquida come "baggianate" i titoli dei giornali esteri che parlano del pericolo neofascista" e si augura che "per prima cosa mia figlia tolga il reddito di cittadinanza ai 18enni e dia quei soldi agli invalidi, ai malati, a chi ne ha bisogno davvero". Dall'uscio dell'appartamento popolare nel cuore della Garbatella la donna ha spiegato poi che le due ieri sera non si sono dette "nulla in particolare, ci siamo sentite al telefono le ho fatto i complimenti. Niente di più" e che lei non "ha spronato nessuno. Ha fatto tutto da sola".