Rachele Mussolini su Giorgia Meloni: una donna da prendere ad esempio

Attraverso un post sulla propria pagina Facebook la nipote di Benito Mussolini, consigliere comunale a Roma per Fratelli d'Italia, elogia la leader del suo partito

Nella serata di ieri, a qualche ora dalla chiusura delle urne, Rachele Mussolini, 48enne nipote di Benito Mussolini ed esponente di Fratelli d’Italia, ha voluto dedicare un post sul suo profilo Facebook al leader del proprio partito Giorgia Meloni. La Mussolini, consigliere comunale a Roma dove è risultata la più votata, ha descritto così il suo rapporto con la Meloni: "Io, a differenza di chi ti conosce da 20 anni e può raccontare aneddoti e rispolverare ricordi, non posso farlo. Ti conosco dal 2016 quando hai deciso di scommettere sulla sottoscritta per le amministrative… Spero di non averti deluso. Nelle successive sono passata da poco più di 600 voti a 8600… E ho dimostrato che a dispetto del cognome sono una donna moderna e molto open minded".

“Un esempio da seguire”

Nel post, accompagnato da una foto che le ritrae insieme, la Mussolini descrive così Giorgia Meloni: “Ti ho parlato poche volte ma mi sono state sufficienti per capire che sei una Donna che ha deciso di dedicare tutta sé stessa al suo più grande amore: l'Italia. Sacrificando tempo ai tuoi più grandi affetti e io già solo per questo ti ammiro, ti rispetto e ti prendo da esempio. Da te ho imparato che lo studio, la preparazione, l'approfondimento sono FONDAMENTALI. In te ho ritrovato un grande insegnamento che mi ha trasmesso il mio immenso papà: rimanere sé stessi. Sempre. Io lo farò. Penserò SEMPRE con la mia testa” ha concluso la Mussolini.